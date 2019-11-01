В Краснодаре ввели в эксплуатацию ЖК «Новая Энка»

Фото: Facebook Андрея Алексеенко

Сегодня, 1 ноября, в столице Кубани ввели в строй проблемный жилой комплекс «Новая Энка» по улице Покрышкина, 2/3 (район ТРЦ «Красная Площадь»). Как сообщил на своей страничке в соцсетях первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, ранее глава региона Вениамин Кондратьев пригрозил своей команде кадровыми решениями в случае, если долгострой не будет введен в эксплуатацию к этой дате.

Изначально срок сдачи «Новой Энки» планировался на первый квартал 2017 года. Однако сроки сдвинулись, и в 2018 году уже было завершено строительство, но возникли проблемы с подключением к газораспределительным сетям. В настоящее время проблема решена. Ключи от квартир в жилом комплексе получат 109 собственников жилья.

По словам господина Алексеенко, на следующей неделе ожидается ввод в эксплуатацию долгостроя в Ейске, где собственники жилья ожидают свои квартиры почти 10 лет.

Дмитрий Михеенко