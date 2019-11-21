В регионах Черноземья выстроились очереди за справками для водителей

Новые правила прохождения водительских медкомиссий спровоцировали длинные очереди в наркодиспансеры в регионах Черноземья. Об очередях, в которых последние несколько дней стоят сотни людей, сообщают региональные СМИ. Согласно новым правилам прохождения водительских медкомиссий, закрепленным приказом Минздрава №344н, с 22 ноября для получения справки водителям необходимо будет сдавать анализы, а стоимость документа вырастет с 1 до 5-6 тыс. руб. Это произойдет из-за увеличения количества обследований в рамках медкомиссии: в частности, граждане будут сдавать мочу для проверки на наркотики и кровь для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT, маркер хронического злоупотребления алкоголем) в сыворотке крови.

Жители регионов Черноземья, желающие получить справку по старой цене, с субботы выстраиваются в длинные очереди перед медучреждениями. Сегодня очереди перед наркодиспансерами начинали формироваться с 5-6 часов утра. «В Старом Осколе в наркодиспансере люди занимали места за сутки, чтобы успеть до повышения цен на справки для вождения. Руководство оценило ажиотаж и устроило розыгрыш пяти билетов на бесплатную комиссию»,— сообщил телеграм-канал «Белгород №1».

Приказ, напомним, подготовлен «в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ». До 22 ноября в ходе медкомиссии водителя осматривал ряд врачей, включая терапевта, офтальмолога, психиатра.

Впрочем, сегодня Министерство здравоохранения РФ заявило о том, что вступление приказа в силу будет отложено из-за обеспокоенности граждан. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.

Подробнее о новой процедуре прохождения медкомиссии — в публикации “Ъ”.

Мария Старикова