В отстроенной после пожара «Ленте» на Обводном канале произошло задымление

Чрезвычайное происшествие днем 21 ноября произошло в недавно открытом после пожара гипермаркете «Лента» на Обводном канале, неподалеку от Балтийского вокзала. Очевидцы зафиксировали задымление, вследствие чего из магазина эвакуировали около сотни человек.

«Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу компании сообщает, что возгорание произошло в примыкающем к гипермаркету здании. В самом магазине все в порядке, уточнили представители «Ленты».

В настоящий момент на место выехали аварийные службы МЧС.

Напомним, что обновленная «Лента» на Обводном канале открылась в начале ноября. Пожар в гипермаркете произошел 10 ноября 2018 года. Его площадь составила 4,8 тыс. кв. м., 3,2 тыс. кв. м обрушилось. Сообщалось, что в возведение нового корпуса магазина будет вложен 1 млрд рублей.