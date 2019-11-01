«Лента» открыла в Петербурге гипермаркет нового формата

«Лента» открыла гипермаркет нового формата в Петербурге, возле Обводного канала. Он был построен на месте старого магазина, пострадавшего при пожаре в 2018 году.

Площадь обновленной торговой точки составляет 7,9 9 тыс. кв. м. Гипермаркет отличается увеличенной долей товаров категории fresh, ассортиментом вин и продуктов частных марок, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что пожар в гипермаркете произошел 10 ноября прошлого года. Площадь пожара составила 4,8 тыс. кв. м., 3,2 тыс. кв. м обрушилось. Сообщалось, что в возведение нового корпуса магазина будет вложен 1 млрд рублей.