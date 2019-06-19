Гипермаркет «Лента» на Обводном канале откроется в конце года

Сгоревший в результате пожара гипермаркет «Лента» на Обводном канале, д.117, будет открыт после реконструкции в конце текущего года. Новый корпус для магазина будет построен за 1 млрд рублей.

Как сообщает «Метагазета», площадь гипермаркета составит 5 тыс. кв. м. Средства пойдут как на само строительство, так и на восстановление коммуникаций.

Напомним, что пожар в здании торгового комплекса произошел утром 10 ноября 2018 года. Площадь пожара составила 4,8 тыс. кв. м., 3,2 тыс. кв. м обрушилось. Само здание, а также торговое оборудование и товары были полностью застрахованы в «ВТБ страхование».