Экс-начальник МЧС Севастополя подозревается в злоупотреблении полномочиями

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-начальника главного управления МЧС России по Севастополю. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщила пресс-служба главного управления СКР по Крыму и Севастополю. Имя подозреваемого в сообщении СКР не называется. С мая 2015 года по август 2018 года (преступление было совершено в этот период) севастопольским управлением МЧС руководил Сергей Клименко.

Следствием установлено, что в мае 2016 года действующий на тот момент начальник управления МЧС по Севастополю заключил с научно-производственным центром государственный контракт на оснащение специализированного класса подготовки должностных лиц и населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС. «Несмотря на то что фактически в полном объеме подрядчиком обязательства по контракту исполнены не были, начальник ГУ МЧС России по городу Севастополю, зная об этом, подписал подложный акт выполненных работ и иные документы, послужившие основанием для перечисления на расчетный счет подрядчика финансовых средств»,— сказано в сообщении пресс-службы СКР по Крыму. Своими действиями он причинил материальный ущерб ведомству на сумму не менее 3,2 млн руб.

Вадим Никифоров, Симферополь