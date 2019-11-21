21 ноября, четверг
Компания Hyundai построила среднемоторный спорткар RM19 — новый прототип стал продолжением начатой в 2012 году линейки тестовых машин Racing Midship Sports Car.
Hyundai RM19. Фото: Hyundai
Hyundai RM19. Фото: Hyundai
Hyundai RM19. Фото: Hyundai
Hyundai RM19. Фото: Hyundai
Новинка оснащена бензиновым 2-литровым турбомотором, заимствованным от гоночных автомобилей категории TCR, но из-за отсутствия необходимости следовать правилам технического регламента серии мощность агрегата была увеличена до 390 л.с. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач.
Новый Hyundai RM19, равно как и его предшественники (RM14, RM15 и RM16) серийного воплощения не получит.