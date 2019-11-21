Hyundai построила среднемоторный спорткар RM19

Hyundai RM19. Фото: Hyundai

Hyundai RM19. Фото: Hyundai

Hyundai RM19. Фото: Hyundai

Hyundai RM19. Фото: Hyundai

Новинка оснащена бензиновым 2-литровым турбомотором, заимствованным от гоночных автомобилей категории TCR, но из-за отсутствия необходимости следовать правилам технического регламента серии мощность агрегата была увеличена до 390 л.с. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач.

Новый Hyundai RM19, равно как и его предшественники (RM14, RM15 и RM16) серийного воплощения не получит.