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Hyundai построила среднемоторный спорткар RM19

Компания Hyundai построила среднемоторный спорткар RM19 — новый прототип стал продолжением начатой в 2012 году линейки тестовых машин Racing Midship Sports Car.

Новинка оснащена бензиновым 2-литровым турбомотором, заимствованным от гоночных автомобилей категории TCR, но из-за отсутствия необходимости следовать правилам технического регламента серии мощность агрегата была увеличена до 390 л.с. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач.

Новый Hyundai RM19, равно как и его предшественники (RM14, RM15 и RM16) серийного воплощения не получит.

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