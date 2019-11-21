Дмитрий Захарченко отправился к промежуточному пункту заключения

Экс-полковник МДВ Дмитрий Захарченко рискует оказаться в тюрьме вместе с теми, кого посадил. Защита бывшего полицейского обнаружила, что его этапируют в мордовскую исправительную колонию №18, где содержатся обычные заключенные. Хотя, по правилам, осужденные силовики должны отбывать наказание в специальной тюрьме для бывших сотрудников таких структур. Адвокаты надеются, что это недоразумение исправят, потому что в противном случае жизнь бывшего офицера под угрозой. Так где же будет сидеть Дмитрий Захарченко и в каких условиях? Разбирался Григорий Колганов.

Мордовская исправительная колония строго режима №18 — место знаковое. Там отбывали наказание бывший мэр Тамбова Максим Косенков и вор в законе Андрей Загороднев по прозвищу Хряк. Сейчас там сидит за организацию преступного сообщества авторитет Олег Семакин, известный как Ева. А еще пару лет назад заключенные ИК №18 жаловались на избиения и вымогательства со стороны руководства учреждения. И вот туда отправился по этапу бывший полицейский полковник, обнаружил его адвокат Александр Горбатенко: «Последнее место, где я его видел, это следственный изолятор №4 в Медведково в Москве. В спецчасти мне сказали, что направили его в ИК №18 в Мордовию. Он мог бы там встретиться с теми, кого он туда отправил. Последствия такой встречи, я думаю, всем очевидны».

Жизнь заключенных колонии №18 сурова, ведь она специализируется на металло- и деревообработке: там делают каминные наборы, кованые цветочницы и мангалы. Условия труда представить несложно. Силовики в такие зоны не должны попадать, для них есть специальные — для бывших сотрудников. И если полковник-коррупционер направляется в обычную тюрьму, этому может быть только одно объяснение, рассуждает правозащитник, руководитель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин:

«Если у высокопоставленных сотрудников ФСИН и спецслужб есть задача организовать расправу над Захарченко, тогда можно допустить, что произошла не какая-то ошибка, тогда можно говорить о некой спланированной акции».

Но защита Захарченко считает, что возникла банальная бюрократическая ошибка. Адвокат Александр Горбатенко уверен, что его доверитель скоро окажется в другой колонии и в хорошо знакомой компании: «В любом случае он попадет в ИК №5 для спецконтингента — в ней отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. Согласно действующему законодательству, должно быть так. Кстати, по имеющимся сведениям, там отбывает наказание экс-начальник Дмитрия, бывший генерал-лейтенант Сугробов».

Что же ждет Захарченко в пятой мордовской колонии? Внешне это точно такая же зона, только нет там воровских понятий и притеснений, рассказал “Ъ FM” полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко. Впрочем, и там бывший полицейский может стать авторитетом:

— Колония для сотрудников не славится в качестве каких-то там “пыточных”: контингент совершенно другой, без блатных привычек. Хотя все равно появляются свои авторитеты, но не в блатном, конечно, смысле, независимо от званий. То есть тут проявляется человеческая натура, интеллект, воля, ум. — А деньги, если предположить, что они остались у господина Захарченко, помогут с большим комфортом отбывать наказание? — Боюсь, что нет. Даже если какие-то послабления появятся, это тут же будет замечено.

Кажется, даже ребенку уже известно, какую сумму изъяли у Захарченко при обысках и обратили в доход государства — около 9 млрд руб. И если все-таки что-нибудь осталось, на зоне деньги будут нелишними, уверяет правозащитник Владимир Осечкин: «Не думаю, что Дмитрий Захарченко будет работать. Возможно, первые несколько месяцев, пока к нему еще приковано внимание СМИ, формально он будет выходить на работу. Уровень коррупции позволяет заключенным покупать себе льготные условия содержания, доступ к интернету, мобильный телефон, безлимитное количество продуктовых передач, в том числе еду из ресторанов, улучшенную мебель».

Даже если Захарченко в итоге попадет в колонию для бывших силовиков, путь туда для него окажется тернист. Экс-полковника признали склонным к побегу и насилию, так что весьма вероятно, что этапировать его будут в наручниках, а по прибытии на зону могут поместить в штрафной изолятор.

Бывший замглавы управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Захарченко осужден на 13 лет колонии строгого режима за взятки в особо крупном размере и воспрепятствование правосудию.