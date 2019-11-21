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Борис Титов попросил Генпрокуратуру пересмотреть обвинение по делу Андрея Каковкина

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов направил обращение заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Леониду Коржинеку с просьбой пересмотреть позицию государственного обвинения при рассмотрении в апелляционной инстанции дела ростовского бизнесмена Андрея Каковкина.

Напомним, уголовное дело в отношении  директора ООО «Торговый Дом “ГРИФ”» предпринимателя Андрея Каковкина возбудили в 2016 году. В феврале 2018 года он стал первым предпринимателем из «лондонского списка Титова», вернувшимся в Россию. В конце августа стало известно, что следственное управление УМВД России по Ростову прекратило в его отношении уголовное преследование. Однако в сентябре дело снова возобновили по неизвестной причине.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в конце октября Кировский районный суд приговорил Андрея Каковкина к трем годам колонии общего режима.

Тогда господин Титов заявил, что приговор полон юридических недочетов и имеет хорошие шансы на опротестование в апелляционной инстанции. Об этом сообщается на официальном сайте бизнес-омбудсмена. По мнению господина Титова, в материалах дела нет ни одного доказательства того, что Каковкин планировал и осуществил хищение.

Дарья Голякова


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