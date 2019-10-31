В Ростове фигуранта списка Титова осудили за аферу на 10 млн рублей

Кировский районный суд вынес обвинительный приговор по делу директора ООО «Торговый Дом “ГРИФ”» Андрея Каковкина, сообщает пресс-служба. Его признали в виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к трем годам колонии общего режима.

Суд установил, что господин Каковкин 11 августа 2015 года похитил 10 млн руб., принадлежащие ООО «МКТ».

Как ранее писал “Ъ-Юг”, уголовное дело в отношении ростовского предпринимателя Андрея Каковкина возбудили в 2016 году. В феврале 2018 года он стал первым предпринимателем из «лондонского списка Титова», вернувшимся в Россию. В конце августа стало известно, что следственное управление УМВД России по Ростову прекратило в его отношении уголовное преследование. Однако в сентябре дело снова возобновили по неизвестной причине.

Дарья Голякова