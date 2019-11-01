Борис Титов заявил о хороших шансах ростовского бизнесмена Андрея Каковкина обжаловать приговор

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что приговор, вынесенный Кировским районным судом Ростова в отношении фигуранта «лондонского списка» Андрея Каковкина, полон юридических недочетов и имеет хорошие шансы на опротестование в апелляционной инстанции. Об этом сообщается на официальном сайте бизнес-омбудсмена.

«ООО "Торговый Дом "ГРИФ" в лице директора Андрея Каковкина 4 августа 2015 годазаключило договор займа на сумму 10 млн. рублей с ООО "ДИТИС" в лице его директора Александра Баскакова. Неделю спустя деньги были переведены на счет "ГРИФ", и именно это действие суд назвал это хищением, которое Каковкин совершил в сговоре с Баскаковым. Суд счел договор займа фиктивным совершенно голословно: условия договора предусматривали возврат долга до 2018 года с процентами. То есть между двумя юридическими лицами совершена гражданско-правовая сделка, которая до настоящего времени никем не оспорена, договор не расторгнут»,— говорится в сообщении.

По мнению господина Титова, в материалах дела нет ни одного доказательства того, что Каковкин планировал и осуществил хищение.

Отмечается, что защита уже подала апелляционную жалобу на приговор.

Напомним, Кировский районный суд приговорил директора ООО «Торговый Дом “ГРИФ”» Андрея Каковкина к трем годам колонии общего режима.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, уголовное дело в отношении ростовского предпринимателя Андрея Каковкина возбудили в 2016 году. В феврале 2018 года он стал первым предпринимателем из «лондонского списка Титова», вернувшимся в Россию. В конце августа стало известно, что следственное управление УМВД России по Ростову прекратило в его отношении уголовное преследование. Однако в сентябре дело снова возобновили по неизвестной причине.

Дарья Голякова