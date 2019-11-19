Alfa Romeo обновила Giulia и Stelvio

Alfa Romeo Giulia и Alfa Romeo Stelvio. Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia. Фото: Alfa Romeo

Визуально и технически автомобили не изменились. Модернизация затронула оснащение моделей, которые стали современней. В частности, после обновления машины получили усовершенствованную мультимедийную систему с 8,8-дюймовым сенсорным экраном и улучшенной графикой, точкой доступа в интернет и другими функциями. На центральном тоннеле появилась беспроводная зарядка для смартфона и поменялось расположение некоторых элементов управления. Панель приборов дополнена 7-дюймовым дисплеем с новой графикой.

Для Giulia и Stelvio теперь также доступна система полубеспилотного вождения уровня Level 2 (автомобиль может самостоятельно удерживать полосу движения, замедляться и разгоняться без участия водителя в зависимости от поведения других транспортных средств вокруг).

Напомним, седан Alfa Romeo Giulia выпускается с 2015 года, а кроссовер Alfa Romeo Stelvio находится на конвейере с 2016 года и пока эти модели не обновлялись.