Audi презентовала новый RS7 Sportback

Audi RS7 Sportback. Фото: Audi

Audi RS7 Sportback. Фото: Audi

Audi RS7 Sportback. Фото: Audi

От базового A7 Sportback RS-версия визуально отличается спортивным аэродинамическим обвесом, темным декором и расширенным на 40 мм кузовом. В салоне RS7 Sportback появились спортивные руль и сиденья, цифровая панель приборов обзавелась новой графикой и возможностью отображения дополнительной информации, а для отделки доступны новые сочетания материалов.

Новинка оснащается 4-литровым турбированным бензиновым V8 мощностью 600 л.с. с «мягким» гибридным приводом с 48-вольтовой электросистемой и литий-ионным аккумулятором, способным рекуперировать энергию торможения. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В оснащение новинки включены полноуправляемое шасси, адаптивная пневмоподвеска, активный задний дифференциал и другое оборудование.

На европейском рынке продажи нового Audi RS7 Sportback начнутся до конца 2019 года, а публичный дебют модели пройдет в сентябре на автосалоне во Франкфурте.