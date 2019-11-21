Huawei обжаловала в Канаде процедуру экстрадиции финдиректора

Китайская Huawei подала заявление о немедленном приостановлении процедуры выдачи финансового директора компании Мэн Ваньчжоу США. Документ в канадский суд передали адвокаты Huawei. Пресс-секретарь компании Бенджамин Хоуз заявил Reuters в электронном письме, что экстрадиция не соответствует канадским стандартам «двойной преступности» (деяния по закону страны, выдающей преступника, и по закону страны, принимающей его).

Слушания об экстрадиции финдиректора Huawei, задержанной в Канаде, запланированы на 20 января 2020 года. Ожидается, что процесс закончится до октября 2020-го.

Мэн Ваньчжоу была задержана в конце 2018 года. Ей инкриминируется банковское и электронное мошенничество. Причиной ареста послужила презентация, в которой финдиректор, по мнению властей США, «ввела в заблуждение» своих партнеров из банка HSBC, чтобы избежать санкций за торговлю с Ираном.

Подробности — в материале “Ъ” «Власти США припомнили Huawei все».