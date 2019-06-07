Канада начнет слушания по делу финдиректора Huawei в январе 2020 года

Слушания об экстрадиции в США финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной в Канаде, запланированы на 20 января 2020 года, сообщает телеканал CTV News. Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия одобрил дату начала судебного процесса, предложенную адвокатами задержанной. Ожидается, что процесс закончится до октября 2020-го.

Мэн Ваньчжоу была задержана в конце 2018 года. Ей инкриминируется банковское и электронное мошенничество. Причиной ареста послужила презентация, в которой госпожа Ваньчжоу, по мнению властей США, «ввела в заблуждение» своих партнеров из банка HSBC, чтобы избежать санкций за торговлю с Ираном.

Подробности — в материале “Ъ” «Власти США припомнили Huawei все».