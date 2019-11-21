Оксфордский словарь выбрал слово года

Оксфордский словарь выбрал слово 2019 года — им стало выражение «чрезвычайная ситуация в области климата» («climate emergency»), передает The New York Times. Его выбрали из экологического шорт-листа, который включал в себя такие словосочетания и слова, как «климатическое действие», «климатическое отрицание», «экологическое беспокойство».

Слово года предназначено для того, чтобы «отразить настроение или озабоченности уходящего года и иметь долгосрочное влияние в качестве термина культурной значимости». Среди недавних победителей — «токсичный», «постправда», «вейп».

Ранее широко обсуждалось выступление 16-летней экоактивистки Греты Тунберг в ООН. Там она раскритиковала политиков за бездействие в сфере климата. По словам Тунберг, мировые лидеры дают пустые обещания и не принимают мер для борьбы с глобальным потеплением.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Экоактивистка приковала внимание к себе».