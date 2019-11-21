Сменился глава МИД Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначил министра иностранных дел Христю Фриланд на новую работу, на посту главы внешнеполитического ведомства ее сменил Франсуа-Филипп Шампань. Прежде он был министром по вопросам инфраструктуры.

Госпожа Фриланд стала министром межправительственных дел и вице-премьером. В ее задачи будет входить разрешение надвигающегося кризиса национального единства, передает Reuters.

Ранее Либеральная партия господина Трюдо заняла большинство мест в нижней палате парламента Канады по итогам выборов. Однако она не может сформировать правительство большинства.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Канада оказалась на грани меньшинства».