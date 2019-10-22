Либеральная партия Трюдо победила на выборах в Канаде

Либеральная партия займет большинство мест в нижней палате парламента Канады по итогам выборов. Однако она не сможет сформировать правительство большинства. Партия действующего премьер-министра страны Джастина Трюдо, по предварительным данным, победила в 155 округах, консерваторы получили 122 места. При этом Либеральная партия набрала 32,9% голосов избирателей, а Консервативная — 34,5%.

В парламент войдут также «Квебекский блок» (32 округа), «Новые демократы (25), «Зеленые» (3). Победил и один независимый кандидат.

Всего в нижней палате парламента Канады 338 мест. Для формирования правительства большинства необходимо заручиться поддержкой в 170 округах.

На прошлых выборах в 2015 году Либеральная партия набрала 40% и получила большинство голосов в восьми из десяти канадских провинций.

О том, по каким причинам снизился рейтинг Либеральной партии,— в материале “Ъ” «Канада оказалась на грани меньшинства».