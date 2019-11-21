WeWork замораживает часть проектов в Москве

Сеть гибких офисов WeWork замораживает проекты в Москве, касающиеся тех площадей, договоры аренды по которым не подписаны, сообщают «Ведомости». Речь может идти как минимум о 40 тыс. кв. м в трех бизнес-центрах.

Если бы WeWork подписала договоры аренды всех объектов, то стала бы крупнейшей сетью коворкингов в России с портфелем 66 тыс. кв. м. То, что WeWork приостановила поиск новых площадей, связано с финансовыми сложностями, с которыми столкнулась головная структура сети фирма We Company из-за несостоявшегося IPO.

Ранее американский сервис WeWork зафиксировал в третьем квартале новый убыток — $1,25 млрд. Таким образом, убыток WeWork вырос на 150% по сравнению с убытком в $497 млн за тот же период прошлого года.

О проблемах компании — в публикации “Ъ” «Мы в месте, но не многие знают, в каком».