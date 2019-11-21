Группа компаний «Новотранс» основана в 2004 году. Холдинг является одним из крупнейших железнодорожных операторов России и СНГ, по итогам 2018 года занимал 11-е место в рейтинге INFOline Rail Russia Top. Парк грузовых вагонов — более 25 тыс. единиц. В группу входит собственное ремонтное производство (РК «Новотранс»), объединяющее четыре предприятия в разных регионах страны. Выручка ГК «Новотранс» за девять месяцев 2019 года по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 13%, до 30,5 млрд руб., операционная прибыль выросла более чем на 30%, до 10,7 млрд руб. Чистая прибыль достигла уровня 8,2 млрд руб.