Воронежский бизнесмен Ваге Степанян исключен из «списка Титова»

Бизнесмен Ваге Степанян исключен из так называемого «лондонского списка» бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова (перечня скрывающихся за границей от правоохранительных органов лиц, которые хотят вернуться в Россию). Об этом сообщает «Время Воронежа» со ссылкой на представителя омбудсмена в сфере экстрадиции, депортации, федерального и международного розыска Дмитрий Григориади.

Исключение из списка, по словам господина Григориади, связано с тем, что российские правоохранительные органы отказались разрешать господину Степаняну въезд в страну без ареста «Мы отправляли обращение в МВД, в Генпрокуратуру, но получили отказ. Обращались, чтобы рассмотрели детали его дела. Но многие вещи от нас не зависят. Сейчас работы по нему не производится, нет оснований для реагирования после отказов»,— рассказал господин Григориади.

Напомним, господину Степаняну принадлежит ныне обанкротившаяся воронежская компания «Стегра ойл», которая занималась производством электрощитового оборудования и внутренней отделкой помещений. Работать на небольших подрядах крупного застройщика «Выбор» депутата облдумы Александра Цыбаня она начала в 2013 году, а уже через некоторое время стала его постоянным контрагентом. Расчет велся в основном на бартерной основе — в счет оплаты «Выбор» передавал права на строящиеся квартиры.

Широкую известность компания получила после того, как «Выбор» потребовал от ряда дольщиков повторно оплатить купленную через «Стегра ойл» недвижимость. Застройщик объяснял, что люди стали жертвой мошенников, поскольку «Стегра ойл» якобы не выполнила своих обязательств и не имела права переуступать права на долевую собственность.

Впрочем, после жалобы дольщиков губернатору и президенту «Выбор» поспешил заявить, что его требования — лишь формальность, связанная с начавшимся расследованием уголовного дела, и все покупатели получат ключи в срок.

Сам господин Степанян стал фигурантом дела о мошенничестве с квартирами. Он в 2018 году скрылся от следствия в родной Армении, был заочно арестован и объявлен в международный розыск, однако не переставал доказывать свою невиновность.

Подробнее о бизнесмене и расследовании — в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежцы вошли в "список Титова"».

Сергей Калашников