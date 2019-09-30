Воронежская компания «Стегра ойл» обанкротилась

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом компанию местного бизнесмена Ваге Степаняна ООО «Стегра ойл», сообщается в материалах дела. В ООО введено конкурсное производство.

Иск о банкротстве компании подал Сбербанк. В реестр требований кредиторов было включено 12,22 млн руб. основного долга и 36,58 тыс. руб. процентов по кредиту.

Напомним, «Стегра ойл» занималась производством электрощитового оборудования и внутренней отделкой помещений. Работать на небольших подрядах крупного застройщика «Выбор» депутата облдумы Александра Цыбаня она начала в 2013 году, а уже через некоторое время стала его постоянным контрагентом. Расчет велся в основном на бартерной основе — в счет оплаты «Выбор» передавал права на строящиеся квартиры.

Широкую известность компания получила после того, как «Выбор» потребовал от ряда дольщиков повторно оплатить купленную через «Стегра ойл» недвижимость. Застройщик объяснял, что люди стали жертвой мошенников, поскольку «Стегра ойл» якобы не выполнила своих обязательств и не имела права переуступать права на долевую собственность. Впрочем, после жалобы дольщиков губернатору и президенту «Выбор» поспешил заявить, что его требования — лишь формальность, связанная с начавшимся расследованием уголовного дела, и все покупатели получат ключи в срок.

Сам господин Степанян стал фигурантом дела о мошенничестве с квартирами. Он в 2018 году скрылся от следствия в родной Армении, был заочно арестован и объявлен в международный розыск, однако не переставал доказывать свою невиновность. Команда Бизнес-омбудсмена Бориса Титова после этого внесла его в так называемый «список Титова», благодаря чему у бизнесмена появилась возможность вернуться в Россию.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежцы вошли в "список Титова"».

Сергей Калашников