В заповедниках не оставили места для стройплощадок

Минприроды отказалось от идеи создания биосферных полигонов на территории заповедников и капитальной застройки таких участков. Ранее экологи опасались, что это может повлечь расширение горнолыжных курортов Красной Поляны за счет земель Кавказского заповедника. Однако, признают зеленые, у россиян, жилье или хозяйство которых расположено в охранных зонах природоохранных территорий, появятся дополнительные проблемы. Опрошенные “Ъ” эксперты не исключают, что это может привести к новым конфликтам.

Минприроды опубликовало для общественного обсуждения проект поправок к законам «Об особо охраняемых природных территориях» (ООПТ) и «Об охране окружающей среды». В частности, документ уточняет критерии и порядок создания биосферных полигонов. Так, ведомство предлагает исключить из законодательства нормы, разрешающие создавать такие участки на территории заповедников, а также размещать на этих полигонах капитальные объекты.

Напомним, в марте 2016 года правительство внесло в Госдуму проект технических поправок к закону «Об отходах», касающихся регламента утилизации отходов в Крыму и Севастополе. Ко второму чтению законопроект пополнился важной поправкой, внесенной Владимиром Кашиным (КПРФ) и Валерием Язевым («Единая Россия»), которые предложили изменить также закон «Об ООПТ», разрешив правительству создавать прямо на заповедных территориях так называемые биосферные полигоны. На таких полигонах документ позволял заниматься «развитием познавательного туризма, физической культуры и спорта», для чего «допускалось размещение объектов капитального строительства и связанных с ними объектов инфраструктуры». Ранее биосферные полигоны создавались только за пределами нацпарков и заповедников.

По новому закону, принятому в последний день работы весенней сессии Госдумы, строительство было разрешено и в черте заповедных территорий. Экологи с самого начала связывали поправки с планами по расширению горнолыжных курортов Красной Поляны за счет территории Кавказского заповедника (включен в число объектов ЮНЕСКО). Теперь же планы «Газпрома» и «Розы Хутор» на застройку Кавказского заповедника, уверены экологи, перечеркиваются.

Также документ впервые вводит в российское правовое поле объекты всемирного природного наследия и водно-болотных угодий международного значения и устанавливает для них ряд ограничений.

В случае принятия поправок будет необходимо согласовывать «вопросы социально-экономической деятельности», планируемой на территориях охранных зон вокруг ООПТ. Отметим, сейчас такое согласование с Минприроды необходимо для охранных зон нацпарков и внутри самих природоохранных территорий. В том числе из-за этого ограничения нередко протестуют жители населенных пунктов, находящихся в границах нацпарков, требуя исключить их из ООПТ. Неоднократно на уровне Госдумы, Минприроды и Совфеда предпринимались попытки разрешить конфликт, однако дальше поправок и обсуждений вопрос не двигался (см. “Ъ” 25 сентября).

В российском отделении «Гринписа» и Всемирном фонде дикой природы (WWF) довольны поправками Минприроды. Против строительства на биосферных полигонах и размещения их в заповедниках выступали многие природоохранные организации, эксперты и руководители ООПТ. При этом экологи не исключают, что дополнительные ограничения для граждан могут спровоцировать новые конфликты и социальную напряженность.

«До сих пор нет понимания, что именно понимать под "социально-экономической деятельностью", нет порядка согласования. Человек поле вспахал — должен ли он спрашивать разрешение?» — обращает внимание эксперт "Гринписа России" Михаил Крейндлин.

«Люди отправляют письма в Минприроды с просьбой разрешить возвести какую-то постройку, а бумаги там месяцами лежат, потому что у ведомства не хватает сил все рассмотреть»,— говорит господин Крейндлин. Эколог не исключает, что граждане будут вымещать недовольство. По его словам, нередки случаи поджогов на этой почве.

«В некоторых случаях такое согласование просто необходимо для обеспечения режима охраны буферной зоны,— говорит директор программы "Регулирование охраны окружающей среды" WWF России Екатерина Хмелева.— Важный вопрос: с кем это согласовывать? Намного быстрее и эффективнее эта процедура будет проходить на уровне руководителей ООПТ. Сейчас на разных площадках экспертное сообщество предлагает именно им передать эти полномочия. Год назад Минприроды соглашалось с такой инициативой, а сейчас позиция ведомства неизвестна».

Анна Васильева