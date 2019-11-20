В России разрешили получать компенсацию наличными в режиме tax free

Депутаты приняли в третьем чтении закон, который разрешает иностранцам получать наличные в качестве компенсации за покупки в режиме tax free. До этого можно было получать средства только на карту.

Tax free — налоговый режим, позволяющий иностранцам получить обратно средства, которые ушли на НДС (20%). Он распространяется на товары, произведенные в России, цена которых не менее 10 тыс. руб. Действует с 1 января 2018 года.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев ранее отмечал, чтобы обычно в таких режимах можно получить возврат как на карточку, так и наличными, пишет «Интерфакс». Чтобы российская практика не отличалась от общемировой, предлагалось добавить и вариант с наличными.

Напомним, сейчас tax free действует в нескольких пилотных регионах: Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге. Новгородская область быладобавлена в перечень в июле 2019 года.

По данным Минпромторга, за год работы системы tax free в России было выдано более 100 тыс. чеков на сумму 11 млрд руб. Систему tax free планируется распространить на всю территорию России.