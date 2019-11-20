Детским игровым комнатам придумали взрослые правила

Мосгордума направила в Госдуму законопроект, регулирующий деятельность игровых комнат в торговых центрах, ресторанах и других общественных местах. Столичные депутаты предлагают запретить наем в них сотрудников без медкнижек и с судимостями, а также не принимать детей без предъявления родителями удостоверения личности. В Мосгордуме пояснили, что эта отрасль ранее никак не была законодательно отрегулирована. В опрошенных “Ъ” игровых комнатах сказали, что и сейчас соблюдают эти правила, за исключением требования документов у родителей.

Поправки к федеральным законам «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» были разработаны комиссией Мосгордумы по законодательству. Так, городские депутаты предлагают ввести в законодательство понятие временного присмотра за детьми как «комплекса мер по организации в дневное время досуга детей продолжительностью не более 12 часов подряд».

Такой присмотр за ребенком, по мнению парламентариев, должен способствовать его «физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». Организовывать досуг несовершеннолетних при этом могут лишь граждане с медкнижками и отсутствием судимости (в том числе за преступления в сфере «половой неприкосновенности» и «общественной безопасности»). Родители, в свою очередь, должны предъявить удостоверение личности, оставить «способы оперативной связи», подписать согласие на пребывание ребенка в игровой комнате и «подтвердить отсутствие сведений» о простудных и других инфекционных заболеваниях у несовершеннолетнего.

Родители обязаны забирать детей по требованию сотрудника игровой комнаты, говорится в тексте поправок.

Такое требование должно согласовываться «с интересами ребенка, его психологическим и физическим состоянием». В частности, в документе есть три примера, когда ребенка следует забирать из комнаты:

«настойчивое требование» вернуться к родителю,

«появление признаков ухудшения состояния здоровья»,

«причинение или угроза причинения вреда другим детям».

Игровые комнаты есть в торговых центрах, ресторанах и других общественных местах, однако их деятельность «не имеет специального законодательного регулирования», говорится в пояснительной записке к законопроекту. В случае принятия поправок Госдумой «целесообразно рассмотреть вопрос» об утверждении штрафов за нарушения правил «временного присмотра за детьми», добавляется в документе. Поправки были одобрены 20 ноября Мосгордумой единогласно; в пояснительной записке говорится, что их текст дорабатывался вместе с Госдумой и Советом федерации РФ.

В учебном центре Bricks в столичном ТЦ «Авиапарк» заявили, что и сейчас выполняют большинство требований, которые Мосгордума предлагает ввести на федеральном уровне. «Медкнижка обязательна для всех сотрудников, отсутствие судимости тоже. Анкету с контактами родители заполняют. Для нас все это новостью, можно сказать, не станет»,— сказали в Bricks и добавили, что сейчас не спрашивают только документы у родителей. Примерно то же заявили и в парке развлечений «Атмосфера» в столичном ТЦ «Метрополис». «У нас все работники с медкнижками и справками об отсутствии судимости. У родителей паспорт не спрашиваем, разве что на день рождения ребенка просим документ, чтобы посмотреть его дату рождения»,— заверили в «Атмосфере».

Александр Воронов