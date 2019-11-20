Костин не видит оснований для снижения ЦБ ключевой ставки в декабре

Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что Банк России на заседании в декабре сохранит ключевую ставку. 25 октября ЦБ снизил ключевую ставку в четвертый раз за 2019 год — на 0,5 п. п. (с 7,0% до 6,5%).

«Я не ожидаю в этом году больше снижения. Я думаю, что Центробанк "ухнул" про себя, полпроцента — раз, сильно сделал, но дальше я не вижу оснований. Тем более сейчас, в конце года, начнут увеличиваться бюджетные расходы»,— сказал господин Костин в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» (цитата по ТАСС).

Первый заместитель президента ВТБ Дмитрий Олюнин заявил, что банк в 2020 году закладывает некоторое продолжение снижения ставки ЦБ. «Наш прогноз на конец следующего года — 5,75–6,00%»,— приводит его слова «РИА Новости».

ЦБ проведет последнее в текущем году заседание по ключевой ставке 13 декабря. 20 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что на декабрьском заседании регулятор рассмотрит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.

О смягчении денежно-кредитной политики — в материале “Ъ” «ЦБ решился на полпункта».