На выходе из МЦД нужно будет прикладывать билеты к турникетам

На выходе с московских центральных диаметров (МЦД) нужно будет проходить валидацию по аналогии с проездом в электричках, то есть еще раз прикладывать свой билет, проходя через турникеты. Если пассажир этого не сделает, его проездной билет заблокируют, сообщил исполнительный директор АО «Центральная ППК» Иван Конев.

«В том случае, если вы не провалидировались на выход на турникете или валидационном столбике, ваша карта будет заблокирована. И карта "Тройка", и социальная карта — абсолютно все»,— сказал журналистам господин Конев (цитата по агентству «Прайм»). Чтобы разблокировать карту, нужно будет заплатить 150 руб. в кассах и автоматах.

На первом этапе запуска МЦД карты блокировать не будут. Пассажирам сообщат, когда начнут действовать новые правила, уточнил Иван Конев.

Прикладывать свой билет на выходе нужно и для того, чтобы сделать бесплатную пересадку на метро. Поэтому если пассажир нашел способ покинуть станцию, не подтверждая свой проездной, в подземке с него спишут деньги за полноценный проезд.

Две первые линии — МЦД-1 Одинцово—Лобня и МЦД-2 Нахабино—Подольск — начнут работать уже завтра. На церемонии открытия будет присутствовать президент России Владимир Путин.

О том, сколько будет стоить проезд на МЦД, читайте в материале “Ъ” «Сколько стоит прокатиться по диаметру».