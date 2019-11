Расписание недели

Фото: Государственная Третьяковская галерея

выставка

Неизвестные передвижники. Рисунок второй половины XIX века

Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке

Не сказать чтобы Крамской, Суриков, Левитан, Серов или Боголюбов были такими уж неизвестными передвижниками. Имеется в виду лишь то, что их рисунки и акварели не выставляются в постоянной экспозиции Третьяковки по соображениям сохранности и случай увидеть передвижническую графику «живьем» выпадает нечасто.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

концерт

Наутилус Помпилиус

Crocus City Hall

В новом веке фронтмен легендарной группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов выпустил единственный альбом, на обложке которого значилось ее название. Альбом назывался «Гудбай, Америка!» и включал в себя вегетарианские версии старых хитов. С новой группой «Орден Славы» господин Бутусов записывает христианский рок собственного сочинения и песни на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Этот материал постепенно появляется и на концертах — наряду с песнями «Нау».

фестиваль

Звезда. Панорама

Кинотеатр «Звезда»

Небольшая программа московских премьер фестивальных фильмов, выбранных главредом синефильского журнала Cineticle Максимом Селезневым и директором фестиваля MIEFF Владимиром Надеиным. Концепция строится на «тайных шедеврах» — это фильмы, не получившие больших фестивальных наград, но о которых перешептывались после показов синефилы, так что этот шепот и стал их главным символическим капиталом. Например, в программу вошел фильм Александра Коберидзе «Пусть лето не наступит никогда», снятый на старую модель телефона Sony Ericsson, и «Романтическая комедия» Элизабет Сэнки — проникновенный фильм-исследование романтических комедий в мировом кино.

Фото: Ma.Ja.De Filmproduktion

фильм

Родина — это место во времени

«Формула кино Горизонт»

На 18-м Фестивале немецкого кино в Москве покажут один из главных фильмов года — без малого четырехчасовую автобиографическую документальную поэму Томаса Хайзе «Родина — это место во времени». Хайзе, много работавший в театре с Хайнером Мюллером, приезжал в этом году в Петербург на фестиваль «Послание к человеку», где прошла его ретроспектива,— теперь шанс увидеть его последний фильм есть и у москвичей.

Подробнее — Василий Степанов

концерт

Трипинадва

Клуб Powerhouse Moscow

В середине ноября петербургский дуэт «Трипинадва» (Маша Шустрова и Аня Литомина), существующий на свете не менее 10 лет, наконец-то выпустил дебютный альбом «Всегда», да еще в рамках контракта с мейджором Universal Music. Альбом был немедленно воспет музыкальными инфлюенсерами и объявлен едва ли не главным русскоязычным релизом года. Благая весть подхвачена модными телеграм-каналами, и теперь группе остается только принимать входящие звонки — на летних фестивалях 2020 года они будут нарасхват.

Фото: Александр Иванишин

спектакль

Шествие

Студия театрального искусства

С тех пор как Сергей Женовач возглавляет МХТ имени Чехова, «его» студия (которая теперь формально превратилась в подразделение МХТ) совершает уже второй успешный ревайвл своих студенческих спектаклей, рассчитанных когда-то на институтские аудитории, но, очевидно, обладавших гораздо большим потенциалом. После «Одного дня в Макондо» СТИ восстановила «Шествие» — спектакль, который вместе со зрителями гуляет по театру, не заходя в зрительный зал. За основу взят текст одноименной поэмы Бродского со всем ее изобилием литературных персонажей, театральных масок и поэтических образов, помещенных в туманный питерский ландшафт.

Фото: MONO

концерт

Mono

Клуб Aglomerat

Японцы Mono — не путать с одноименной британской трип-хоповой группой, некогда популярной в России и распавшейся в 2000 году,— отмечают в этом году 20-летие и продолжают гастролировать с мелодичным инструментальным построком. Группа приезжает в Россию с материалом нового альбома «Nowhere Now Here». Стоит приготовиться к действу, в котором медитация, как и положено, чередуется с эмоциональными шумовыми периодами.

концерт

AJR

Клуб «1930»

AJR — это Адам, Джек и Райан Метцеры, нью-йоркская инди-группа, глубоко интегрированная в поп-индустрию. AJR выступали с Деми Ловато, Fifth Harmony и Линдси Стирлинг и при этом сохранили стиль, заложенный уже в самом первом хите группы «I’m Ready». Клип на него к сегодняшнему дню пользователи YouTube посмотрели 30 млн раз, а ролик «Weak» набрал 54 млн просмотров. На московской сцене AJR дебютируют в рамках турне в поддержку третьего студийного альбома «Neotheater».

Фото: Анна Позина

спектакль

Слово о полку Игореве

Театр на Малой Бронной

Апгрейд репертуара театра под художественным руководством Константина Богомолова идет бодро — несмотря на надвигающуюся реконструкцию здания, на Малой сцене показали премьеру с древнерусским названием и современным содержанием. Компактная постановочная группа — режиссер Кирилл Вытоптов, драматург Саша Денисова, художник Нана Абдрашитова и композитор Владимир Горлинский — соединила архаику литературного памятника с вербатимом. В роли Игоревой дружины выступают представители самой, кажется, распространенной сегодня профессии — частные охранники, боевые и не очень, зато очень смешные, временами загадочные, временами трогательные и всегда очень артистичные. Вторая после «Человека из Подольска» удачная попытка мифологизировать стражей порядка, не впадая при этом в сериальное убожество.

Фото: ММСИ и Фонд AVC Charity

выставка

Зданевич: здесь и сейчас

Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре

Выставка к 125-летию со дня рождения авангардиста Ильи Зданевича и 70-летию публикации «Поэзии неведомых слов» сделана кураторами-художниками Михаилом Погарским и Василием Власовым. Кроме самой «Поэзии неведомых слов», антологии заумников, футуристов, дадаистов и сюрреалистов в форме livre d’artiste, выпущенной Зданевичем в пику леттристам, выставят оммажи издателю — работы современных художников в форме объектов, реди-мейдов, мейл-арта, коллажа и книги художника.

Фото: Private collection / Gainsborough's House, Sudbury, Suffolk

выставка

Томас Гейнсборо

ГМИИ имени Пушкина

Первая в России выставка Томаса Гейнсборо. Около 100 картин, рисунков и офортов великого английского художника привезены из 11 музеев Великобритании, включая лондонскую Национальную галерею, Тейт, Музей Виктории и Альберта, Королевскую академию, Картинную галерею Далвич, Музей Холбурн в Бате и Дом-музей Гейнсборо в Садбери, на наше счастье закрывшийся на долгую реконструкцию. Словом, нас ждет настоящая ретроспектива с множеством раритетов — вплоть до картинок на стеклянных пластинах, предназначавшихся для волшебного фонаря.

Подробнее — Анна Толстова

Фото: Museo Reina Sofia

современный танец

Equal Elevations

ГМИИ им. А.С. Пушкина

Фестиваль Context Diana Vishneva привез в Москву испанскую компанию La Veronal Маркоса Морау. Испанцы покажут 35-минутный проект своего руководителя «Equal Elevations». Под музыку Стива Райха, Штефана Грасса и Дэвида Боуи четверо танцовщиков, одетых в черные кюлоты и черные рубахи в крупный белый горох, будут демонстрировать телесную «расчлененку» сольно и в группах: закладывать ноги за голову, «вывихивать» плечи и локти, «ломать» голеностопы и тазобедренные суставы. Исследователи называют этот процесс константой сложной морфологии движения. Работа задумана как диалог танцовщиков со скульптурой «Равный—параллельный / Герника—Бенгази» Ричарда Серры, но, поскольку в ГМИИ ее не привезут, общение будет односторонним.

концерт

Виктория

Государственный Кремлевский дворец

Ежегодная церемония вручения премии «Виктория», которую учредили Игорь Крутой и Михаил Гуцериев, претендует на звание русской Grammy. Основной принцип — голосуют только эксперты-«академики», никакого «гласа народа». В программе шоу, которое в этом году ставит режиссер «Первого канала» Андрей Болтенко,— главные шлягеры года и неожиданные дуэты.

Фото: Werner Herzog Filmproduktion

фильм

Встреча с Горбачевым

В ограниченный прокат выходит прошлогодний документальный фильм Вернера Херцога и Андре Сингера. Это один из самых невероятных фильмов в том смысле, что поверить, будто эту среднестатистическую телепередачу, притворившуюся фильмом, снял именно Херцог, решительно невозможно.

Подробнее — Михаил Трофименков

Фото: AGBO, Huayi Brothers, MWM Studios

фильм

21 мост

Полнометражный дебют Брайана Кёрка, опытного постановщика сериалов («Игра престолов», «Подпольная империя», «Декстер»),— классический полицейский триллер, в котором Чедвик Боузман («Черная пантера») играет нью-йоркского копа, ставшего легендарным убийцей убийц полицейских. Именно ему поручают операцию по поимке (а если повезет — то и ликвидации) грабителей, застреливших восьмерых копов на Манхэттене. Но, разумеется, все в этой истории оказываются не теми, кем кажутся.

Фото: Rahi Rezvani

современный танец

Grand Finale

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко

Еще один участник Context Diana Vishneva — один из самых раскрученных хореографов, укоренившийся в Британии израильтянин Хофеш Шехтер. Его труппа покажет грандиозный (на 100 минут с антрактом) «Grand Finale», который Шехтер поставил на собственную музыку (обычно очень громкую). Здесь ее исполняют не рок-музыканты, а прямо-таки симфонисты в черных парах и бабочках, резко контрастируя с растерзанными артистами в затрапезе — по своему обыкновению, Хофеш Шехтер бурно страдает от несовершенства мира, печалится об экзистенциальном одиночестве человека, а теперь еще и о «потере уверенности в завтрашнем дне». Яркий образчик израильского брутального танца помещен в хрупкие декорации бумажных японских домиков — в сценографии Тома Скотта в буквальном смысле материализован сон хореографа Шехтера.

Фото: Warner Bros. Pictures

фильм

Сиротский Бруклин

Вторая режиссерская работа актера Эдварда Нортона (давно, в 2000-м, он снял романтическую комедию «Сохраняя веру») — нуар по одноименному роману Джонатана Летема 1999 года. Нортон сам адаптировал сценарий, перенеся действие в 1950-е и прибавив к детективной интриге социально-политическое измерение: объектом режиссерской критики стал «архитектурный расизм» главного застройщика Нью-Йорка Роберта Мозеса (в фильме он назван Мозесом Рэндольфом, а играет его Алек Болдуин). Сам Нортон берет новую актерскую высоту, сыграв еще одного героя с необычным психическим расстройством (таких персонажей у него было, прямо скажем, немало, начиная от «Первобытного страха» и заканчивая Халком): в «Сиротском Бруклине» он играет сыщика с синдромом Туретта.

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

non/fiction

Гостиный двор

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction — это пять дней семинаров, мастер-классов, дискуссий, чтений и презентаций, но главное — лучшая возможность обеспечить себя чтением на год вперед. Краткая история сибирского панка, Андрей Зорин о Льве Толстом, дневники Оруэлла, автобиография Марины Абрамович, эссе Джонатана Франзена, сборник сказок Пола Маккартни и еще 50 книг, которую нужно купить на non/fiction.

Фото: Atoms & Void; Nutprdukce; Studio Uljana Kim

фестиваль

Артдокфест

13-й Международный фестиваль авторского документального кино «Артдокфест». На главном документальном смотре страны покажут «Бессмертный» Ксении Охапкиной— медитативное исследование человеческой природы как природы подчинения, «Государственные похороны» Сергея Лозницы — два с лишним часа похорон Сталина сложившиеся в коллективный портрет страны, плачущей по вождю и еще более 160 фильмов.

Подробнее о программе фестиваля — Ксения Рождественская

Фото: Киностудия Соль, Виктория Фильм

фильм

Простой карандаш

Фильм актрисы, кинодраматурга и режиссера Натальи Назаровой об учительнице рисования, которая вслед за своим мужем-художником, а теперь политзаключенным, переехала из Петербурга в провинцию, устроилась в местную школу и вступила в конфронтацию со средой, ее отвергающей. Интонация позднесоветского кино (критики вспоминают имена Авербаха, Панфилова и Асановой) только подчеркивает актуальные смыслы фильма — на фестивале в Выборге картине достался спецприз жюри.

Фото: Amazon Studios

фильм

Аэронавты

Основанный на реальных событиях фильм Тома Харпера (автора недавнего сериала BBC «Война и мир») о воздухоплавателях в викторианской Англии. Эдди Редмейн и Фелисити Джонс (актеры снова в паре, как и во «Вселенной Стивена Хокинга») играют белых ворон своего времени — женщину, мечтающую об аэронавтике, и ученого-метеоролога, готового на любой риск ради научного открытия. Примечательно, что у героя Редмейна есть исторический прототип (метеоролог Джеймс Глейшер), в то время как героиня Джонс придумана сценаристами, чтобы приблизить сюжет, разворачивающийся в 1862 году, к реалиям сегодняшнего дня.

Фото: Proline Film

фильм

Сквозь черное стекло

Новый фильм Константина Лопушанского («Письма мертвого человека», «Роль»), поставленный им по собственному сценарию и снова с Максимом Сухановым в главной роли — на этот раз богатого негодяя, который берет в жены слепую 18-летнюю девушку из приюта (Василиса Денисова) и после свадьбы оплачивает ей операцию по возвращению зрения. Притча о богатстве и бедности, зрении и слепоте, подлости и благодарности, источником вдохновения для которой, по словам режиссера, послужили «Золушка», «Алые паруса» и «Огни большого города».

Фото: Пионер

фильм

Война токов

Фильм Альфонсо Гомеса-Рехона о войне адептов постоянного и переменного токов с Бенедиктом Камбербэтчем в роли Томаса Эдисона, Майклом Шенноном в роли Джорджа Вестингауза и Николасом Холтом в роли Николы Теслы стал последней жертвой Харви Вайнштейна. Сначала продюсер поторопил группу с монтажом, чтобы успеть представить картину на фестивале в Торонто в 2017-м, а через неделю после премьеры разразился печально знаменитый скандал, вместе с репутацией Вайнштейна уничтоживший и будущее фильма. Проект лег на полку, потом из титров исчезло имя Вайнштейна (главными продюсерами значатся Мартин Скорсезе и Тимур Бекмамбетов), и в результате до российского проката фильм добрался только спустя два года. Больше всего «Война токов» похожа на подробный и при этом не занудный экспресс-курс по физике с Камбербэтчем в качестве зрительской приманки.

Фото: Гос музей истории российской литературы имени В. И. Даля

выставка

Три стихии Виктора Голявкина

Литературный музей, Дом Остроухова в Трубниках

Подлинной стихией Виктора Голявкина была мимолетность, которая обрела форму короткой прозы, ставшей разводным ленинградским мостом между обэриутами и Андреем Битовым. Этой волшебной мимолетности в его, выпускника академического Репинского института и члена Союза художников, аляповато-фовистской живописи и неказистой графике почему-то не было. Только в детских книжках, собственноручно проиллюстрированных, звучали отголоски «Чижа», «Ежа» и обэриутского «Детгиза». Картины, рисунки, рукописи, книги, фотографии, документы соберут на мемориальной выставке о самом недооцененном писателе Ленинграда второй половины XX века.

Фото: Коллекция SDV Arts & Science Foundation

выставка

This Is Not A Book: коллекция Дмитрия Волкова

Московский музей современного искусства в Ермолаевском переулке

Работы Звездочетова, Гутова, Кулика, Дубосарского и Виноградова, Бартенева, Кориной, Кузькина, ::vtol::, Пепперштейна, Ради, Чтака и других художников в диалоге с трактатами Бэкона, Декарта, Канта, Гегеля, Гуссерля, Витгенштейна — это не произвол авторов выставки, Федора Павлова-Андреевича и Кати Бочавар, а попытка нарисовать портрет главного героя, коллекционера, мецената и пропагандиста аналитической философии Дмитрия Волкова.