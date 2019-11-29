Расписание недели

выставка
Неизвестные передвижники. Рисунок второй половины XIX века
Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке 29 ноября — 17 мая
Не сказать чтобы Крамской, Суриков, Левитан, Серов или Боголюбов были такими уж неизвестными передвижниками. Имеется в виду лишь то, что их рисунки и акварели не выставляются в постоянной экспозиции Третьяковки по соображениям сохранности и случай увидеть передвижническую графику «живьем» выпадает нечасто.
концерт
Наутилус Помпилиус
Crocus City Hall 29 ноября, 20.00
В новом веке фронтмен легендарной группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов выпустил единственный альбом, на обложке которого значилось ее название. Альбом назывался «Гудбай, Америка!» и включал в себя вегетарианские версии старых хитов. С новой группой «Орден Славы» господин Бутусов записывает христианский рок собственного сочинения и песни на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Этот материал постепенно появляется и на концертах — наряду с песнями «Нау».
фестиваль
Звезда. Панорама
Кинотеатр «Звезда» 29 ноября — 14 декабря
Небольшая программа московских премьер фестивальных фильмов, выбранных главредом синефильского журнала Cineticle Максимом Селезневым и директором фестиваля MIEFF Владимиром Надеиным. Концепция строится на «тайных шедеврах» — это фильмы, не получившие больших фестивальных наград, но о которых перешептывались после показов синефилы, так что этот шепот и стал их главным символическим капиталом. Например, в программу вошел фильм Александра Коберидзе «Пусть лето не наступит никогда», снятый на старую модель телефона Sony Ericsson, и «Романтическая комедия» Элизабет Сэнки — проникновенный фильм-исследование романтических комедий в мировом кино.
фильм
Родина — это место во времени
«Формула кино Горизонт» 30 ноября, 13.00
На 18-м Фестивале немецкого кино в Москве покажут один из главных фильмов года — без малого четырехчасовую автобиографическую документальную поэму Томаса Хайзе «Родина — это место во времени». Хайзе, много работавший в театре с Хайнером Мюллером, приезжал в этом году в Петербург на фестиваль «Послание к человеку», где прошла его ретроспектива,— теперь шанс увидеть его последний фильм есть и у москвичей.
концерт
Трипинадва
Клуб Powerhouse Moscow 30 ноября, 20.00
В середине ноября петербургский дуэт «Трипинадва» (Маша Шустрова и Аня Литомина), существующий на свете не менее 10 лет, наконец-то выпустил дебютный альбом «Всегда», да еще в рамках контракта с мейджором Universal Music. Альбом был немедленно воспет музыкальными инфлюенсерами и объявлен едва ли не главным русскоязычным релизом года. Благая весть подхвачена модными телеграм-каналами, и теперь группе остается только принимать входящие звонки — на летних фестивалях 2020 года они будут нарасхват.
спектакль
Шествие
Студия театрального искусства 30 ноября, 13.00
С тех пор как Сергей Женовач возглавляет МХТ имени Чехова, «его» студия (которая теперь формально превратилась в подразделение МХТ) совершает уже второй успешный ревайвл своих студенческих спектаклей, рассчитанных когда-то на институтские аудитории, но, очевидно, обладавших гораздо большим потенциалом. После «Одного дня в Макондо» СТИ восстановила «Шествие» — спектакль, который вместе со зрителями гуляет по театру, не заходя в зрительный зал. За основу взят текст одноименной поэмы Бродского со всем ее изобилием литературных персонажей, театральных масок и поэтических образов, помещенных в туманный питерский ландшафт.
концерт
Mono
Клуб Aglomerat 1 декабря, 19.00
Японцы Mono — не путать с одноименной британской трип-хоповой группой, некогда популярной в России и распавшейся в 2000 году,— отмечают в этом году 20-летие и продолжают гастролировать с мелодичным инструментальным построком. Группа приезжает в Россию с материалом нового альбома «Nowhere Now Here». Стоит приготовиться к действу, в котором медитация, как и положено, чередуется с эмоциональными шумовыми периодами.
концерт
AJR
Клуб «1930» 1 декабря, 20.00
AJR — это Адам, Джек и Райан Метцеры, нью-йоркская инди-группа, глубоко интегрированная в поп-индустрию. AJR выступали с Деми Ловато, Fifth Harmony и Линдси Стирлинг и при этом сохранили стиль, заложенный уже в самом первом хите группы «I’m Ready». Клип на него к сегодняшнему дню пользователи YouTube посмотрели 30 млн раз, а ролик «Weak» набрал 54 млн просмотров. На московской сцене AJR дебютируют в рамках турне в поддержку третьего студийного альбома «Neotheater».
спектакль
Слово о полку Игореве
Театр на Малой Бронной 1, 2 декабря, 20.00
Апгрейд репертуара театра под художественным руководством Константина Богомолова идет бодро — несмотря на надвигающуюся реконструкцию здания, на Малой сцене показали премьеру с древнерусским названием и современным содержанием. Компактная постановочная группа — режиссер Кирилл Вытоптов, драматург Саша Денисова, художник Нана Абдрашитова и композитор Владимир Горлинский — соединила архаику литературного памятника с вербатимом. В роли Игоревой дружины выступают представители самой, кажется, распространенной сегодня профессии — частные охранники, боевые и не очень, зато очень смешные, временами загадочные, временами трогательные и всегда очень артистичные. Вторая после «Человека из Подольска» удачная попытка мифологизировать стражей порядка, не впадая при этом в сериальное убожество.
выставка
Зданевич: здесь и сейчас
Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре 3 декабря — 2 февраля
Выставка к 125-летию со дня рождения авангардиста Ильи Зданевича и 70-летию публикации «Поэзии неведомых слов» сделана кураторами-художниками Михаилом Погарским и Василием Власовым. Кроме самой «Поэзии неведомых слов», антологии заумников, футуристов, дадаистов и сюрреалистов в форме livre d’artiste, выпущенной Зданевичем в пику леттристам, выставят оммажи издателю — работы современных художников в форме объектов, реди-мейдов, мейл-арта, коллажа и книги художника.
выставка
Томас Гейнсборо
ГМИИ имени Пушкина 3 декабря — 1 марта
Первая в России выставка Томаса Гейнсборо. Около 100 картин, рисунков и офортов великого английского художника привезены из 11 музеев Великобритании, включая лондонскую Национальную галерею, Тейт, Музей Виктории и Альберта, Королевскую академию, Картинную галерею Далвич, Музей Холбурн в Бате и Дом-музей Гейнсборо в Садбери, на наше счастье закрывшийся на долгую реконструкцию. Словом, нас ждет настоящая ретроспектива с множеством раритетов — вплоть до картинок на стеклянных пластинах, предназначавшихся для волшебного фонаря.
современный танец
Equal Elevations
ГМИИ им. А.С. Пушкина 4 и 5 декабря, 19.00
Фестиваль Context Diana Vishneva привез в Москву испанскую компанию La Veronal Маркоса Морау. Испанцы покажут 35-минутный проект своего руководителя «Equal Elevations». Под музыку Стива Райха, Штефана Грасса и Дэвида Боуи четверо танцовщиков, одетых в черные кюлоты и черные рубахи в крупный белый горох, будут демонстрировать телесную «расчлененку» сольно и в группах: закладывать ноги за голову, «вывихивать» плечи и локти, «ломать» голеностопы и тазобедренные суставы. Исследователи называют этот процесс константой сложной морфологии движения. Работа задумана как диалог танцовщиков со скульптурой «Равный—параллельный / Герника—Бенгази» Ричарда Серры, но, поскольку в ГМИИ ее не привезут, общение будет односторонним.
концерт
Виктория
Государственный Кремлевский дворец 5 декабря, 19.00
Ежегодная церемония вручения премии «Виктория», которую учредили Игорь Крутой и Михаил Гуцериев, претендует на звание русской Grammy. Основной принцип — голосуют только эксперты-«академики», никакого «гласа народа». В программе шоу, которое в этом году ставит режиссер «Первого канала» Андрей Болтенко,— главные шлягеры года и неожиданные дуэты.
фильм
Встреча с Горбачевым
с 5 декабря
В ограниченный прокат выходит прошлогодний документальный фильм Вернера Херцога и Андре Сингера. Это один из самых невероятных фильмов в том смысле, что поверить, будто эту среднестатистическую телепередачу, притворившуюся фильмом, снял именно Херцог, решительно невозможно.
Подробнее — Михаил Трофименков
фильм
21 мост
с 5 декабря
Полнометражный дебют Брайана Кёрка, опытного постановщика сериалов («Игра престолов», «Подпольная империя», «Декстер»),— классический полицейский триллер, в котором Чедвик Боузман («Черная пантера») играет нью-йоркского копа, ставшего легендарным убийцей убийц полицейских. Именно ему поручают операцию по поимке (а если повезет — то и ликвидации) грабителей, застреливших восьмерых копов на Манхэттене. Но, разумеется, все в этой истории оказываются не теми, кем кажутся.
современный танец
Grand Finale
Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко 5 и 6 декабря, 20.00
Еще один участник Context Diana Vishneva — один из самых раскрученных хореографов, укоренившийся в Британии израильтянин Хофеш Шехтер. Его труппа покажет грандиозный (на 100 минут с антрактом) «Grand Finale», который Шехтер поставил на собственную музыку (обычно очень громкую). Здесь ее исполняют не рок-музыканты, а прямо-таки симфонисты в черных парах и бабочках, резко контрастируя с растерзанными артистами в затрапезе — по своему обыкновению, Хофеш Шехтер бурно страдает от несовершенства мира, печалится об экзистенциальном одиночестве человека, а теперь еще и о «потере уверенности в завтрашнем дне». Яркий образчик израильского брутального танца помещен в хрупкие декорации бумажных японских домиков — в сценографии Тома Скотта в буквальном смысле материализован сон хореографа Шехтера.
фильм
Сиротский Бруклин
с 5 декабря
Вторая режиссерская работа актера Эдварда Нортона (давно, в 2000-м, он снял романтическую комедию «Сохраняя веру») — нуар по одноименному роману Джонатана Летема 1999 года. Нортон сам адаптировал сценарий, перенеся действие в 1950-е и прибавив к детективной интриге социально-политическое измерение: объектом режиссерской критики стал «архитектурный расизм» главного застройщика Нью-Йорка Роберта Мозеса (в фильме он назван Мозесом Рэндольфом, а играет его Алек Болдуин). Сам Нортон берет новую актерскую высоту, сыграв еще одного героя с необычным психическим расстройством (таких персонажей у него было, прямо скажем, немало, начиная от «Первобытного страха» и заканчивая Халком): в «Сиротском Бруклине» он играет сыщика с синдромом Туретта.
КНИЖНАЯ ЯРМАРКА
non/fiction
Гостиный двор 5 — 9 декабря
Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction — это пять дней семинаров, мастер-классов, дискуссий, чтений и презентаций, но главное — лучшая возможность обеспечить себя чтением на год вперед. Краткая история сибирского панка, Андрей Зорин о Льве Толстом, дневники Оруэлла, автобиография Марины Абрамович, эссе Джонатана Франзена, сборник сказок Пола Маккартни и еще 50 книг, которую нужно купить на non/fiction.
фестиваль
Артдокфест
5 — 12 декабря
13-й Международный фестиваль авторского документального кино «Артдокфест». На главном документальном смотре страны покажут «Бессмертный» Ксении Охапкиной— медитативное исследование человеческой природы как природы подчинения, «Государственные похороны» Сергея Лозницы — два с лишним часа похорон Сталина сложившиеся в коллективный портрет страны, плачущей по вождю и еще более 160 фильмов.
Подробнее о программе фестиваля — Ксения Рождественская
фильм
Простой карандаш
с 5 декабря
Фильм актрисы, кинодраматурга и режиссера Натальи Назаровой об учительнице рисования, которая вслед за своим мужем-художником, а теперь политзаключенным, переехала из Петербурга в провинцию, устроилась в местную школу и вступила в конфронтацию со средой, ее отвергающей. Интонация позднесоветского кино (критики вспоминают имена Авербаха, Панфилова и Асановой) только подчеркивает актуальные смыслы фильма — на фестивале в Выборге картине достался спецприз жюри.
фильм
Аэронавты
с 5 декабря
Основанный на реальных событиях фильм Тома Харпера (автора недавнего сериала BBC «Война и мир») о воздухоплавателях в викторианской Англии. Эдди Редмейн и Фелисити Джонс (актеры снова в паре, как и во «Вселенной Стивена Хокинга») играют белых ворон своего времени — женщину, мечтающую об аэронавтике, и ученого-метеоролога, готового на любой риск ради научного открытия. Примечательно, что у героя Редмейна есть исторический прототип (метеоролог Джеймс Глейшер), в то время как героиня Джонс придумана сценаристами, чтобы приблизить сюжет, разворачивающийся в 1862 году, к реалиям сегодняшнего дня.
фильм
Сквозь черное стекло
с 5 декабря
Новый фильм Константина Лопушанского («Письма мертвого человека», «Роль»), поставленный им по собственному сценарию и снова с Максимом Сухановым в главной роли — на этот раз богатого негодяя, который берет в жены слепую 18-летнюю девушку из приюта (Василиса Денисова) и после свадьбы оплачивает ей операцию по возвращению зрения. Притча о богатстве и бедности, зрении и слепоте, подлости и благодарности, источником вдохновения для которой, по словам режиссера, послужили «Золушка», «Алые паруса» и «Огни большого города».
фильм
Война токов
с 5 декабря
Фильм Альфонсо Гомеса-Рехона о войне адептов постоянного и переменного токов с Бенедиктом Камбербэтчем в роли Томаса Эдисона, Майклом Шенноном в роли Джорджа Вестингауза и Николасом Холтом в роли Николы Теслы стал последней жертвой Харви Вайнштейна. Сначала продюсер поторопил группу с монтажом, чтобы успеть представить картину на фестивале в Торонто в 2017-м, а через неделю после премьеры разразился печально знаменитый скандал, вместе с репутацией Вайнштейна уничтоживший и будущее фильма. Проект лег на полку, потом из титров исчезло имя Вайнштейна (главными продюсерами значатся Мартин Скорсезе и Тимур Бекмамбетов), и в результате до российского проката фильм добрался только спустя два года. Больше всего «Война токов» похожа на подробный и при этом не занудный экспресс-курс по физике с Камбербэтчем в качестве зрительской приманки.
выставка
Три стихии Виктора Голявкина
Литературный музей, Дом Остроухова в Трубниках 28 ноября — 2 февраля
Подлинной стихией Виктора Голявкина была мимолетность, которая обрела форму короткой прозы, ставшей разводным ленинградским мостом между обэриутами и Андреем Битовым. Этой волшебной мимолетности в его, выпускника академического Репинского института и члена Союза художников, аляповато-фовистской живописи и неказистой графике почему-то не было. Только в детских книжках, собственноручно проиллюстрированных, звучали отголоски «Чижа», «Ежа» и обэриутского «Детгиза». Картины, рисунки, рукописи, книги, фотографии, документы соберут на мемориальной выставке о самом недооцененном писателе Ленинграда второй половины XX века.
выставка
This Is Not A Book: коллекция Дмитрия Волкова
Московский музей современного искусства в Ермолаевском переулке 27 ноября — 26 января
Работы Звездочетова, Гутова, Кулика, Дубосарского и Виноградова, Бартенева, Кориной, Кузькина, ::vtol::, Пепперштейна, Ради, Чтака и других художников в диалоге с трактатами Бэкона, Декарта, Канта, Гегеля, Гуссерля, Витгенштейна — это не произвол авторов выставки, Федора Павлова-Андреевича и Кати Бочавар, а попытка нарисовать портрет главного героя, коллекционера, мецената и пропагандиста аналитической философии Дмитрия Волкова.