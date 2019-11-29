Что смотреть на «Артдокфесте»

5 декабря в Москве открывается 13-й Международный фестиваль авторского документального кино «Артдокфест» (параллельно его показы будут проходить и в Санкт-Петербурге). В октябре в Риге прошла первая часть фестиваля, где фильмы основного конкурса судило международное жюри — и впервые в истории фестиваля в Риге были объявлены его победители (в прошлом году решение было оглашено только на церемонии в Москве). Всего на фестивале этого года будет показано более 160 работ. Weekend выбрал самые интересные фильмы главного документального смотра страны





основной конкурс

Бессмертный Ксения Охапкина

«Бессмертный», взявший гран-при «Артдокфеста», а до этого гран-при документального конкурса фестиваля в Карловых Варах,— мощное медитативное исследование человеческой природы как природы подчинения. Ксения Охапкина («Приходи свободным», спецприз IDFA) смотрит, «как государство создает смысл жизни в таком месте, где этого смысла нет». Фильм снят в Апатитах, но это портрет не города, а цивилизации, не людей, а будущих машин. Дети, которые учатся стрелять и ходить строем, развоплощаются, становятся частью прекрасного и жуткого пейзажа. Здесь нет героев, есть лишь человеческий материал. Здесь собаки лают человеческими голосами, не у всех людей есть лица, памятники выглядят вечно живыми, а ежедневный подвиг обеспечивает каждому маленькое ежедневное бессмертие. Постапокалипсис, дикая ночная сказка о детях, которых завели в идеологический лес: «Бессмертный» выглядит то набором клише, то чистой поэзией. Фильм снят с эстонскими продюсерами и выдвинут от Эстонии на премию «Оскар» за лучший докфильм.

«Каро 11 Октябрь», 7 декабря, 19.00

Чистое искусство Максим Швед

Фильм о работницах жилищного управления, которые закрашивают надписи на стенах — создавая таким образом своего рода арт-объекты. Причем закрашивают какие-то безобидные вещи вроде слова «я» или трогательного «Моя страна Беларусь», потому что в Беларуси чистота и порядок — основа основ. Под кистью работниц ЖЭСа город превращается в наслоение разноцветных квадратов. Герой фильма — художник-абстракционист, который ходит по городу с холстом и рисует свой ответ ЖЭСу, а прохожие рассказывают ему, что такое искусство и чем оно должно заниматься. Дебютант Максим Швед учился в польской киношколе Анджея Вайды, он ценит зрительское кино, и его «Чистое искусство» не просто арт-сказка о Беларуси, а высказывание о цензуре, свободе, творчестве и «Черном квадрате». Это социальный эксперимент: режиссер дает увидеть хаос в чистоте и порядке, в этот момент и рождается искусство. Приз за лучшую режиссуру «Артдокфеста».

«Каро 11 Октябрь», 7 декабря, 19.00

Государственные похороны Сергей Лозница

Сергей Лозница («Процесс», «Блокада», «Донбасс»), главный на сегодняшний день специалист по коллективному бессознательному, культивирует очень важный жанр: он переосмысливает полузабытые или неизвестные хроникальные кадры, погружая зрителя в историю — безо всяких спасательных кругов. «Государственные похороны» — два с лишним часа похорон Сталина, грандиозное высказывание о смерти и бессмертии, о безумии и любви, коллективный портрет страны, плачущей по вождю. Режиссер использовал материалы из Красногорского архива. Это съемки, сделанные по всей стране во время похорон Сталина для часового фильма «Великое прощание», который был положен на полку. Лозница считает, что это материал по-настоящему жуткий — именно потому, что он все еще глубоко трогает. Мировая премьера фильма прошла на Венецианском кинофестивале, в конкурсе «Артдокфеста» он удостоился специального упоминания жюри.

«Каро 11 Октябрь», 12 декабря 19.00

Школа соблазнения Алина Рудницкая

Десять лет назад героини фильма ходили в «школу соблазнения», а Алина Рудницкая («Кровь», «Фатеич и море») сняла об этой школе короткометражный фильм «Как стать стервой». С тех пор они научились врать мужикам, танцевать в нижнем белье, «смотреть искоса, низко голову наклоня», и вроде бы полностью переродились. У первой роман с женатым, но ей удается женить его на себе. Вторая, бизнес-леди, уходит от мужа, но страдает, что общество ее не примет, потому что у нее нет семьи и детей. Третья мечтает о богатом муже. Это три саги о растерянных женщинах, цепляющихся за мужчин, и о стране, которая культивирует патриархальные отношения. Здесь каждый мужик — преподаватель «школы соблазнения», и не зря Рудницкая прослаивает фильм высказываниями Путина о женщинах и семье. Лобовые метафоры — полуголый женский манекен, четырехлетняя девочка, примеряющая мамины туфли на каблуках,— придают «Школе соблазнения» немного менторский тон, но по-своему работают. «Школа соблазнения» получила в этом году спецприз жюри «Артдокфеста».

«Каро 11 Октябрь», 5 декабря, 20.00

Обязательная программа Эва Коханска

Документальная спортивно-семейная драма, которая круче всех «Легенд №17» и «Движений вверх», вместе взятых. Режиссер Эва Коханска училась в школе Анджея Вайды, сняла там небольшой этюд о девочке Юле, занимающейся фигурным катанием. Героиня оказалась настолько интересной, что стало очевидно: история требует развития. Украинская семья — мать, отец и трое детей — живет в Польше, все их деньги уходят на десятилетнюю дочь-фигуристку. Мать постоянно требует чего-то от дочери и вечно всем недовольна. Разумеется, она называет это любовью. Семейные отношения, попытка вписаться в чужую страну, спорт — везде есть обязательная программа, с которой герои никак не могут справиться. Фильм выглядит игровым, настолько уверенно герои ведут себя перед камерой.

«Каро 11 Октябрь», 7 декабря, 16.00

Секретарь по идеологии Юрий Пивоваров

Курсовая работа студента Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова попала не только на «Артдокфест», но и как лучший дебют в финал национальной премии неигрового кино «Лавровая ветвь» (вручается на закрытии «Артдокфеста»), и в студенческий конкурс IDFA. Это портрет шестнадцатилетнего партийного функционера Ивана Комендантова, секретаря по идеологии Сталинградского райкома комсомола города Москвы. Он носит тулуп и буденовку, хочет сфотографироваться с Геннадием Зюгановым, готов по заданию соблазнить девушку и собирается прокатиться на Донбасс. Больше всего Иван похож на Роуэна Аткинсона в роли мистера Бина — та же безмятежная серьезность, то же умение вляпаться во что-то нехорошее и спокойно из этого нехорошего выйти плюс безусловное обаяние. Документальная трагикомедия, которая может рассказать про конец 2010-х больше, чем вся современная публицистика. Во время съемок фильма режиссер вступил в комсомол.

«Каро 11 Октябрь», 8 декабря, 19.00

Дорочка Ольга Делан

Короткометражный спин-офф картины Ольги Делан «Сибирская любовь», в которой Делан, живущая в Германии, возвращалась к своим корням, исследовала патриархальные ценности сибирской деревни и в итоге сняла своеобразный автопортрет на фоне патриархата. Теперь режиссер сделала отдельный фильм об одной из героинь «Сибирской любви», девяностолетней Федоре, Дорочке. Мрачная, стальная старуха буднично рассказывает о своей жизни, о мужиках, которые «с одной слазит, на другу залазит», и о других мужиках, которых «надо было кирпичом, да я дура», о насилии и непокорности.

«Каро 11 Октябрь», 11 декабря, 19.00





программа «Среда»

Тася из Томсино Елена Хорева, Андрей Киселев, Мария Павлова, Максим Пахомов

«Тася из Томсино» — в некотором смысле новое «Чучело». Двенадцатилетняя Тася написала письмо Путину с просьбой подарить ее маме-фермеру мини-трактор. Путин ничего не подарил, но Тасей заинтересовались журналисты, а жители деревни Томсино, где Тася живет с мамой, решили, что девочка никакого права писать Путину не имела. Главная проблема Таси — не одноклассники с их издевательствами и не травля соседей. Она совершенно не рада подаркам, потому что их подарили «люди», а она хочет, чтобы к ней в гости приехал сам Путин. Пожалуй, это самое неожиданное противопоставление «людей» и власти в современную эпоху. Фрагменты фильма снимались для проекта «Признаки жизни» «Радио Свобода».

«Каро 11 Октябрь», 6 декабря, 16.00

7 Артем Фирсанов

Артем Фирсанов — студент ВГИКа, который из-за цензуры в институте не смог снять дипломную работу о Кирилле Серебренникове и деле «Седьмой студии» и поэтому сделал фильм о том, как ему не давали делать этот фильм. Получилась скорее слегка сумбурная хроника вгиковского позора, снятая на айфон. Фирсанов всюду ходил с включенным диктофоном или камерой, что стало отдельным сюжетом фильма. Ругань с учебной частью, Росгвардия, пришедшая на апелляцию, разговоры с соавтором диплома драматургом Валерием Печейкиным, выяснения с директором фильма, можно ли произносить слово «****»,— помесь ютьюб-канала «Лучшие падения месяца» с комедией абсурда.

«Каро 11 Октябрь», 5 декабря, 19.00; 6 декабря 12.40





программа «После Союза.док»

Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго Надежда Парфан

Украинский режиссер Надежда Парфан называет свой дебютный фильм коммунальной трагикомедией. Это обаятельный портрет работников Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго, которые в свободное от работы время поют, а в свободное от песен время следят, чтобы «у людей было тепло». Система обветшала, жители жалуются, подвалы затоплены, в квартирах грибок, батареи не работают, трубы лопаются — но зато у работников Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго есть хор, и они даже выступают на концертах. Метафора страны — безусловно. Но и метафора всей человеческой цивилизации.

Когда созревает хурма Хилал Байдаров

Фото: Артдокфест 2019

Визуальная поэзия, портрет остановившегося времени, еще один подход к вечной теме азербайджанского режиссера Хилала Байдарова. Мать в далекой деревне ждет сыновей, они приезжают каждое лето, в сезон хурмы. Неспешный, тихий фильм, очередная попытка режиссера вернуться домой, насмотреться на близких. Байдаров учился у Белы Тарра, и его кино балансирует между игровым и неигровым. «Когда созревает хурма» — что-то вроде «Вина из одуванчиков», только для очень взрослых и грустных людей. Приз за лучший документальный фильм на фестивале в Сараево, приз жюри на фестивале Visions du Reel.

Кино эпохи перемен Алексей Федорченко

Блестящая неигровая комедия режиссера Алексея Федорченко («Война Анны», «Ангелы революции») о том, как весело жила Свердловская киностудия в девяностые годы. Режиссер, в прошлом замдиректора студии по экономике, интервьюирует тех, кто работал здесь 20 лет назад, причем делает это в коридорах здания бывшей киностудии, превратившейся в торговый центр. Федорченко со своими собеседниками ходит практически по виртуальной вселенной, где за магазинами с нижним бельем и объявлениями о чистке ауры проступают призраки давно уже не существующего мира. Дикие байки 1990-х — бандиты, юристы, компьютерщики, банкротство — на фоне нового экономического порядка кажутся наивными сказками. Главный приз и приз зрительских симпатий Открытого фестиваля документального кино «Россия».





программа «Среда-дебют»

Добрые души Никита Ефимов

Курсовая работа студента Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, нехитрая, но удивительно живая зарисовка на тему «мир — театр». В темном городе Новоржевске живут обычные люди со своими проблемами. Вечером они идут в народный театр и репетируют пьесу об отравлении, любви и ненависти. Обаяние этого короткометражного фильма — в неизбежном взаимопроникновении двух миров, театрального и будничного, и в том, что режиссер Никита Ефимов относится к своим героям с неподдельной нежностью, может быть, потому что он сам в прошлом был театральным актером. Спецприз национального конкурса фестиваля «Послание к человеку».





специальные показы

Дворец для народа Борис Миссирков, Георгий Богданов

История гигантомании как частный случай истории социализма, рассказ о «высоких дворцах» советского мира: высотке МГУ, Дворце культуры в Софии, Дворце Парламента в Бухаресте, Дворце Республики в Берлине и Дворце Сербии в Белграде. Авторы — болгарские художники, фотографы и режиссеры Борис Миссирков и Георгий Богданов (компания «Агитпроп») — вот уже двадцать лет исследуют взаимоотношения людей, идей и пространств. «Дворец для народа» — своеобразный ностальгический гид по советской эпохе, портрет грандиозных построек, которые, не успев разрушиться, оказались руинами социализма.





программа MeToo

Перерождение Вероника Кузнецова

Фото: Артдокфест 2019

Двадцатиминутный фильм из программы, посвященной женщине в сегодняшнем документальном кино. Героини, пережившие насилие, приходят к татуировщице Жене Захар, чтобы татуировками перекрыть свои шрамы. Они рассказывают, как эти шрамы появились,— кто-то с гордостью, кто-то весело,— и фильм превращается в героическую историю о том, как жертвы обретают силу. В «Перерождении» звучат очень важные слова: «Домашнее насилие — это не конфликт. Домашнее насилие — это власть и контроль». За эту работу Вероника Кузнецова получила «Студенческий ТЭФИ».

С 5 по 12 декабря, полное расписание показов — на сайте фестиваля