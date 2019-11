56 книг, которые надо купить на non/fiction

Джессика Стоядинович, более известная как Стоя,— самая знаменитая фигура в современной порноиндустрии. Знаменитая тем, что пытается вывести порно из культурного гетто, превратить в достойное, в какой-то мере даже интеллектуальное занятие. Помимо основной деятельности Стоя участвует в авангардных спектаклях, снимается в феминистских сериалах и ведет колонки. «Философия, порно и котики» — собрание небольших заметок, написанных для Esquire, The New York Times, The Guardian и прочих изданий. Темы самые разные: политика, религия, экономика, тяготы публичности, проблемы современного английского, отношения порно и искусства, секс во всем его разнообразии. Стоя цитирует Батая, критикует Трампа и патриархат, поучает неопытные молодые души, воспевает чудесные возможности человеческого тела и всеми силами разрушает стереотипы о том, что порнозвезда — это немой образ для проекции чужих фантазий. Она вполне может ответить — язвительно и жестко.