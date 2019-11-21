Подняться на цифровой уровень

На новую высоту выводит надежность и качество электроснабжения Красноярский филиал компании «Россети Сибирь». Задача, мягко говоря, непростая, учитывая, что организация обслуживает 40 тыс. км воздушных линий электропередачи и более 10 тыс. подстанций. Система нуждается в принципиальной цифровой трансформации. И красноярские энергетики стали лидерами технологической революции в Сибири, успешно внедряя инновации на практике, показывая положительный пример развития для других территорий.

В нынешнем году в Красноярске запущена после глобальной реконструкции городская подстанция «Молодежная». Построили ее в далеком 1973 году. С того времени население Красноярска и его потребности в электрической энергии серьезно выросли. И имевшихся основательно технологически устаревших мощностей стало не хватать. Возник дефицит, что стало сдерживать развитие центральной части города. Фактически новые техприсоединения оказались заморожены, страдала надежность обеспечения электроэнергией потребителей.

В глобальное обновление «Молодежной» компания инвестировала 500 млн руб. Использование новейших технологий позволяет полностью управлять подстанцией дистанционно и обеспечивать постоянный мониторинг ее работы на расстоянии. Более того, ее мощность увеличилась почти вдвое. Так что теперь без особых проблем к ней можно присоединить еще 20 новых многоэтажных жилых домов.

Кстати, «Молодежная» уже вторая «цифровая» подстанция в Красноярске. Первая была запущена в краевом центре еще в 2017 году, став самой передовой в стране. Теперь этот успешный опыт начал масштабироваться по всей России, закладывая основу для принципиального преображения отрасли в рамках разработанной холдингом «Россети» концепции «Цифровая трансформация – 2030».

Важным элементом ее воплощения в Красноярске стал Центр управления сетями (ЦУС) региона. Сдали объект в 2018 году, в преддверии Зимней универсиады, которая с успехом прошла в марте во многом благодаря надежной работе энергетической системы города. Ее координация велась посредством новейшего ЦУС.

Еще одним звеном повышения надежности работы системы являются цифровые диспетчерские пункты. Сейчас их уже четыре в Красноярске, и они держат под полным контролем все процессы в энергосетях в разных районах города.

Следующий этап стратегического плана – создание первого за Уралом цифрового района электрических сетей (РЭС). С ним система заработает на полную. Структура появится в Красноярском крае на базе Емельяновского РЭС. Проект рассчитан на три года и предполагает инвестиции в размере 318 млн руб. Итогом работы станет существенное снижение энергопотерь и операционных затрат компании и повышение уровня надежности электроснабжения потребителей. Расчеты специалистов показывают, что РЭС позволит снизить потери электроэнергии с 40 до 7 %, а процесс технологического подключения новых потребителей может ускориться вдвое.

Усилия красноярских энергетиков уже дают вполне реальные результаты. Фиксируется значительное улучшение качества и надежности электросетевого хозяйства региона. И что важно, без дополнительной финансовой нагрузки на потребителей. Статистика «Россети Сибирь» свидетельствует, количество зарегистрированных случаев нарушения энергоснабжения в сетях от 6 до 220 кВ сократилось на 16,9 % в сравнении с тем же периодом прошлого года. Продолжительность отключений снизилась на 36,7 %. Красноярск показывает еще более позитивную динамику – количество отключений уменьшилось сразу на 21 %, а их продолжительность – на 41 %.

Специалистам «Россети Сибирь» поручают решение самых сложных задач, и они никогда не подводят. Так, летом нынешнего года сотрудники, рискуя жизнью, обеспечили энергоснабжение в зоне ЧП в Ачинском районе Красноярского края, где несколько дней длились взрывы боеприпасов на военном складе. В самые короткие сроки они восстановили 5 км поврежденных снарядами линий, ведущих к крупным промышленным и социальным объектам. Правительство региона специальными наградами отметило 32 сотрудников компании.