Новая Hyundai Sonata будет стоить от 1,5 млн рублей

Компания Hyundai назвала стоимость нового поколения седана Sonata на российском рынке.

В России сначала появится переднеприводный седан с 180-сильным атмосферным 2,5-литровым агрегатом в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В зависимости от комплектации новинка будет стоить от 1,7 до 1,9 млн руб., причем базовый вариант можно заказать только через интернет.

Позднее начнутся продажи модификации со 150-сильным 2-литровым мотором и 6-ступенчатым «автоматом». Такой автомобиль предложат в трех вариантах оснащения по цене от 1,5 млн руб.

Напомним, премьера нового Hyundai Solaris состоялась весной 2019 года, а «Яндекс» уже сделал беспилотный автомобиль на базе нового седана.