«Яндекс» представил беспилотную Hyundai Sonata

«Яндекс» представил прототип беспилотного автомобиля на базе нового седана Hyundai Sonata.

«Это первый шаг в нашей разработке универсальной платформы для создания беспилотных автомобилей, которую можно будет применять для новых моделей Hyundai и Kia, а также других марок машин», — отметили в «Яндексе».

Как сообщает российская компания, машина была подготовлена совместно со специалистами Hyundai Mobis в течение нескольких недель. В настоящее время новый беспилотник тестируют на закрытом полигоне, а позднее он выйдет на улицы Москвы.

Напомним, ранее «Яндекс» подписал контракт с Hyundai Mobis, подразделение Hyundai Motor Company по производству автомобильных компонентов, о совместном создании программно-аппаратного комплекса для беспилотников. Премьера нового Hyundai Solaris состоялась весной 2019 года.