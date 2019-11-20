ВЦИОМ: россияне боятся сокращения зарплаты при четырехдневке

Россияне опасаются сокращения зарплаты в результате введения четырехдневной рабочей недели, сообщил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Сокращение оклада, по мнению граждан, может достигать его пятой части, показало иссследование ВЦИОМа.

«Мы провели это исследование. Люди боятся, честно говоря, что сокращение, выпадение одного дня приведет к тому, что они зарплату будут получать на 20% меньше. Поэтому пока мы до цивилизации досуга еще не очень доросли, мы не хотим пока еще сокращать свой рабочий день. Нам нужна работа. И желательно — с достойной оплатой»,— сказал господин Федоров журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Широко обсуждать возможный переход на четырехдневную рабочую неделю начали в России летом. Премьер-министр Дмитрий Медведев на Международной конференции труда в Женеве предположил, что в будущем мир перейдет к такой системе труда. После этого он поручил Минтруду предоставить свое мнение по этому поводу. Участникам нацпроекта по повышению производительности труда предложили поучаствовать в эксперименте. Позже заместитель главы Минэкономики Петр Засельский сообщил, что ни одно предприятие не поддержало идею ввода четырехдневной рабочей недели.

О возможных вариантах введения четырехдневки читайте в материале “Ъ” «Между сокращением и сжатием».