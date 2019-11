В Ростове-на-Дону пройдут встречи с представителем рейтинговых университетов США

26 ноября в Ростове-на-Дону состоятся индивидуальные встречи с представителем приемной комиссии, посвященные высшему образованию в Америке.

Директор по зачислению Shorelight Universities Екатерина Шаповалова проведет предварительные собеседования с теми, кто планирует поступать в 2020 или 2021 году. Будущим студентам помогут подобрать университет и оценить свои шансы на поступление в топ-50 вузов Америки.

Чтобы записаться на встречу, оставьте заявку или позвоните по телефону: +7 (928) 270-62-68.

Чем поможет личная консультация по поступлению

Обучение в престижных вузах Америки стоит от $ 22 000 в год. Очень важно правильно выбрать университет и специальность, в которые вы планируете инвестировать.

На встрече вы узнаете, на какие рейтинги стоит опираться, как оценить свои шансы на поступление в американский университет и что делать, если не отвечаешь вступительным требованиям.

Кому будет полезна консультация

- старшеклассникам, которые планируют поступать в престижные американские университеты в 2020 или в 2021 году;

- родителям школьников от 16 лет, которые планируют инвестировать в зарубежное образование своих детей;

- студентам и выпускникам российских вузов, которые хотят получить магистерскую степень в США.

Вузы, о которых можно будет узнать на встрече:

The University of Illinois in Chicago # 1 в списке бакалаврских программ по бизнесу в Чикаго

American University # 5 в списке программ менеджмента в сфере государственного управления

University of the Pacific # 44 в списке лучших инженерных программ

Adelphi University топ-25 бакалаврских программ по бизнесу в Нью-Йорке

Встречи состоятся

Ростов-на-Дону

26 ноября, 12:00

Arka Hotel

ул. Б. Садовая, 114А

+7 (928) 270-62-68

Мероприятие закрытое. Заполните форму, чтобы получить приглашение.