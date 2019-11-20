В Ростове-на-Дону пройдут встречи с представителем рейтинговых университетов США

26 ноября в Ростове-на-Дону состоятся индивидуальные встречи с представителем приемной комиссии, посвященные высшему образованию в Америке.
Директор по зачислению Shorelight Universities Екатерина Шаповалова проведет предварительные собеседования с теми, кто планирует поступать в 2020 или 2021 году. Будущим студентам помогут подобрать университет и оценить свои шансы на поступление в топ-50 вузов Америки.
Чтобы записаться на встречу, оставьте заявку или позвоните по телефону: +7 (928) 270-62-68.
Чем поможет личная консультация по поступлению
Обучение в престижных вузах Америки стоит от $ 22 000 в год. Очень важно правильно выбрать университет и специальность, в которые вы планируете инвестировать.
На встрече вы узнаете, на какие рейтинги стоит опираться, как оценить свои шансы на поступление в американский университет и что делать, если не отвечаешь вступительным требованиям.
Кому будет полезна консультация
- старшеклассникам, которые планируют поступать в престижные американские университеты в 2020 или в 2021 году;
- родителям школьников от 16 лет, которые планируют инвестировать в зарубежное образование своих детей;
- студентам и выпускникам российских вузов, которые хотят получить магистерскую степень в США.
Вузы, о которых можно будет узнать на встрече:
The University of Illinois in Chicago # 1 в списке бакалаврских программ по бизнесу в Чикаго
American University # 5 в списке программ менеджмента в сфере государственного управления
University of the Pacific # 44 в списке лучших инженерных программ
Adelphi University топ-25 бакалаврских программ по бизнесу в Нью-Йорке
Встречи состоятся
Ростов-на-Дону
26 ноября, 12:00
Arka Hotel
ул. Б. Садовая, 114А
+7 (928) 270-62-68
Мероприятие закрытое. Заполните форму, чтобы получить приглашение.