Депутаты гордумы заслушали отчет о содержании улиц и дворов Перми

Замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич и Игорь Субботин отчитались перед депутатами гордумы о мерах по содержанию и ремонту улично-дорожной сети и дворовых территорий в 2019 году.

По словам Анатолия Дашкевича, с 2016-го по первую половину 2019 года содержанием улиц и автомобильных дорог занимались десять подрядчиков, с середины 2019-го по 2024 год задействовано 11 подрядных организаций. Новые контракты предполагают использование современных противогололедных материалов, содержание парковочных карманов, расположенных вдоль платных парковок, а также установку на рабочей технике спутниковой навигации.

Подрядчики обслуживают более 19 млн кв. м дорожной сети города Перми, 12,5 млн. кв. м проезжей части и 2,1 млн. кв. м тротуаров. Общее количество техники, задействованной зимой, составляет 356 единиц. Скоро парк пополнится еще 68 единицами малогабаритной техники. В 2019 году выполнен ремонт более 1 млн кв. м улично-дорожной сети, отремонтировано 30 объектов, в том числе улицы Локомотивная, Малкова, Энгельса, Встречная, Оверятская, Адмирала Ушакова, Луначарского.

Депутат Олег Афлатонов поинтересовался, входит ли в новые контракты пункт об обслуживании и содержании ливневой канализации. Анатолий Дашкевич ответил, что оно предусмотрено во всех проектах реконструкции автомобильных дорог, однако обслуживают внутреннее строение колодцев профильные организации. Депутат Надежда Агишева спросила, когда будут использоваться современные противогололедные материалы, связанные с предварительной обработкой дорожных покрытий специальными составами, которые предотвращают образование наледи. По данным администрации, они применяются, но, к сожалению, из-за нестабильного климата реагенты могут не сработать, и над этой проблемой ведется работа. Депутат Илья Лисняк интересовался, изучается ли опыт других городов и почему до подрядчиков не доносится информация по реагентам. Анатолий Дашкевич пояснил, что в регионах совершенно разные условия и одна и та же технология может не сработать из-за малейших отличий, например по влажности.

Заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин рассказал, что в октябре 2019 года завершены работы по благоустройству 112 придомовых территорий, прилегающих к 224 многоквартирным домам. Отремонтировано 183 дворовых проезда, обеспечено освещение 27 многоквартирных домов, оборудовано 44 автомобильные парковки, к 160 домам благоустроены тротуары, организованы 4 спортивные детские площадки, проведены работы по озеленению и кронированию, обустроены пандусы для маломобильных групп населения.

Первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин: «Дорожный сезон был организован администрацией должным образом, очередной миллион квадратных метров дорог построен. Да, не везде без замечаний, но администрация справилась. Однако построить дорогу – это полдела, важно чтобы она функционировала и качественно содержалась. Изменения погодных условий показали, что требуется серьезная доводка механизма обработки дорожного полотна, чтобы создать правильные и комфортные условия для передвижения горожан. Депутаты продолжат контролировать работы в своих округах».

«Несколько лет назад ситуация с дорогами и тротуарами была печальная, сейчас мы видим значительные улучшения. Да, есть проблемы, но эти проблемы можно решить!» – отметил депутат Владимир Плотников.

«Город Пермь – это активное пространство, и власти нужно осознать масштаб ответственности, искать эффективные способы решения проблем города. Все средства имеются в избытке, нужно только организовать этот процесс!» – подчеркнул депутат Владимир Молоковских.