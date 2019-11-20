Мэрия отчиталась перед депутатами о благоустройстве ИЖС

Мероприятия по благоустройству микрорайонов индивидуальной жилой застройки (ИЖС) выполнены во всех районах города Перми. Поскольку финансирование производилось из расчета количества проживающих в районах индивидуальной жилой застройки, больше всего объектов обустроено в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах. Такие данные привели представители мэрии на пленарном заседании гордумы.

«Как узнать, сколько средств будет потрачено на определенный район в следующие годы? Остаются те же принципы распределения средств?» – поинтересовался депутат Владимир Молоковских. «Да, подушевое распределение остается. К январю 2020 года мы будем четко понимать, какая сумма будет выделена каждому району», – ответил вице-мэр Игорь Субботин.

Депутат Наталья Рослякова предложила администрации города выделить муниципальную землю под строительство детских площадок и спортивных сооружений. «В 2019 году мы впервые зашли с комплексом мероприятий на территорию индивидуальной жилой застройки и начали поэтапное благоустройство. В рамках проекта мы решаем вопросы, связанные с коммунальной инфраструктурой и благоустройством дорог и тротуаров. На 2019 год было выделено 50 млн рублей, около 90% средств были потрачены на ремонт тротуаров и дорог, часть направлена на разработку проектных решений. В последующие годы на благоустройство частных территорий будет выделяться около 100 млн рублей ежегодно», – прокомментировал Олег Бурдин.

«Инициатором программы выступала партия «Единая Россия», коллеги по депутатскому корпусу выдвинули предложение, глава города его поддержал. Программа удалась, жители микрорайонов высоко оценили работу», – подвел итог председатель Пермской городской думы Юрий Уткин.