Путин не уверен в способности Зеленского изменить ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, несмотря на произошедшее разведение сил и средств в регионе, возможные неверные шаги со стороны Киева могут завести ситуацию обратно в тупик.

«Я его (Зеленского.— “Ъ”) не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний <...> На мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. <...> Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю»,— сказал президент на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Однако господин Путин полагает, что, несмотря на искреннее желание украинского президента урегулировать конфликт на юго-востоке страны, неверные шаги могут вернуть конфликт на прежние позиции. «Мы видим, что там (на Украине.— “Ъ”) постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования на Донбассе мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными»,— прокомментировал Владимир Путин дискуссии о пересмотре минских соглашений. Господин Путин напомнил, что предыдущий закон о статусе Донбасса был согласован с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. «Никакие другие законы, не согласованные с ЛНР, ДНР, работать не будут, они заведут ситуацию только в тупик»,— добавил он.

Российский президент также отметил, что вопреки произошедшему разведению сил в Петровском и Золотом, «как докладывали военные, обстрелы с украинской стороны продолжаются». При этом Владимир Путин выразил надежду на то, что украинские войска не вернутся в так называемые серые зоны в Донбассе. «Все-таки рассчитываю на то, что не будет возврата в эти "серые зоны", потому что мы слышали уже от некоторых политических деятелей, что в эти зоны, откуда ушли войска, туда должна быть заведена украинская национальная гвардия и полиция»,— сказал он. По словам российского президента, возвращение в регион украинской национальной гвардии, сформированной в значительной степени из националистических батальонов, только ухудшит ситуацию. «Если они назад вернутся, ничего хорошего из этого не получится, потому что тут же будет зеркальный ответ со стороны ополчения Донецкой и Луганской народных республик»,— сказал он.

Напомним, после разведения войск в Петровском и Золотом, которое было необходимым условием для проведения «нормандского саммита», Кремль подтвердил, что встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. На саммите Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся впервые.

О подготовке саммита — в материале “Ъ” «Париж стоит встречи».