Прокатная десятка

21 ноября в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых фантастические фильмы «Аванпост» и «Малыш Джо», спродюсированный Терренсом Маликом документальный фильм про рэпера Lil Peep и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Юлия Шагельман: «Конечно, "Аббатство Даунтон" только формально кино. По сути, это расширенный эпизод сериала, один из тех специальных рождественских выпусков, которыми, как вишенкой на торте, украшался каждый сезон начиная со второго. Для новичков, незнакомых с предысторией, здесь скороговоркой объясняется, кто кому кем приходится и прочее содержание предыдущих серий, но, конечно, картина снята не для них».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Серийные любимцы»
Обзор “Ъ-Weekend”: «Полнометражный дебют Анны Пармас, автора одной из главных сатирических программ на телевидении 1990-х "Осторожно, модерн!" (ей мы обязаны рождением звезды Дмитрия Нагиева), соавтора сценариев фильмов Авдотьи Смирновой ("Два дня", "Кококо", "История одного назначения") и режиссера самых известных клипов группировки "Ленинград" ("В Питере — пить", "Экспонат", "Сиськи"). Фильм, снятый в жанре народной комедии, получил на "Кинотавре" призы за лучший сценарий и лучший дебют, что для фестиваля, где в конкурсе показывают в основном сложное авторское кино, стало своеобразной сенсацией».
Подробнее о фильме — в интервью “Ъ-Weekend” Анны Пармас
Кинокритик Ксения Рождественская: «Мать-одиночка Элис слишком занята работой, поэтому на Джо, сына-подростка, ей не хватает времени. Но у Элис и Джо прекрасные отношения, они стараются быть вместе как можно чаще, иногда сын приходит к матери в лабораторию. Элис — гениальная ученая, она вывела новый цветок, запах которого вызывает прилив окситоцина и дает ощущение счастья. Цветок в честь сына она назвала "Малыш Джо". Но быстро выясняется, что у "Малыша Джо" свои представления о счастье: если человек вдохнет его пыльцу, он потеряет все человеческие эмоции».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Кино-ГМО»
Обозреватель Борис Барабанов: «Авторы фильма, среди которых в качестве исполнительного продюсера значится режиссер-визионер Терренс Малик, добавили в традиционную в общем-то биографию “рано ушедшего” поп-героя неожиданный сверхсюжет. Самым большим авторитетом для героя был его дед Джон Уомак, который постоянно писал Густаву и его брату Оскару письма. Настоящие бумажные письма, которые Джон Уомак читает в фильме за кадром. "Всё для всех" начинается с обращенного к Лил Пипу послания, в котором дед называет его "мой пророк" и "мой татуированный поэт". Джон Уомак в кадре и в финале ленты, а "Всё для всех" — это, по сути, история, им рассказанная».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Почитай младших»
Кинокритик Андрей Плахов: «Картина о жизни и творчестве Микеланджело — антитеза "Андрею Рублеву", пропитанному языческой чувственностью и пронзаемому мистическими озарениями. Рублев питается соками земли, но при этом возвышен над ней и почти невесом в своей духовности. А вот герой "Греха в земной грязи просто купается. Он десакрализован, лишен нимба избранности, награжден самыми банальными, не слишком приятными чертами и пороками вплоть до того, что не моется и воняет, не слишком чистоплотен и в финансовых делах. И лишь в редкие моменты зрителям дано ощутить, что перед ними глыба, гений, великолепный монстр, которому за талант можно многое простить».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Андрей Буонаротти»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Когда Дэнни Торранс (Роджер Дейл Флойд) был маленьким, его папа Джек нанялся зимним смотрителем в пустующий по случаю несезона отель "Оверлук" где-то в горах штата Колорадо. На беду Торранс-старший был алкоголиком в завязке со склонностью к насилию, а отель вовсе не пустым — его населяли призраки, да и само здание обладало собственной потусторонней темной силой. Это оказалось плохим сочетанием: Джек сошел с ума и попытался убить жену и сына, но они чудом спаслись благодаря паранормальным способностям мальчика, которые его старший друг, повар "Оверлука" Дик Холлоран (Карл Ламбли) назвал "сиянием". Увы, жуткие призраки не оставили Дэнни в покое, и, хотя тот же Дик научил его с ними справляться, вырос ребенок травмированным на всю голову».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Отблески сияния»