Прокатная десятка

Аванпост Режиссер: Егор Баранов В ролях: Лукерья Ильяшенко, Петр Федоров, Алексей Чадов, Светлана Иванова Жанр: фантастика, триллер, боевик / Россия / 150 мин. В прокате: с 21 ноября Обзор “Ъ-Weekend”: «Научная фантастика, снятая режиссером Егором Барановым ("Гоголь") по сценарию Ильи Куликова ("Чернобыль. Зона отчуждения"). Недалекое будущее, неизвестная катастрофа, отрезанный от связи со всем миром географический круг на карте, внутри которого продолжается почти обычная жизнь, а за его пределами то ли ничто, то ли нечто, ее уничтожающее. Кажется, российские режиссеры учатся говорить об опыте гибридных войн, создающих непризнанные территории и размывающих границы мирной жизни, на языке жанрового кино — ну или проговаривают его бессознательно».

Аббатство Даунтон Режиссер: Майкл Энглер В ролях: Мэгги Смит, Элизабет Макговерн, Мэттью Гуд, Кейт Филлипс Жанр: мелодрама, драма / Великобритания, США / 122 мин. Слоган: «Почтите нас своим присутствием» В прокате: с 21 ноября Кинокритик Юлия Шагельман: «Конечно, "Аббатство Даунтон" только формально кино. По сути, это расширенный эпизод сериала, один из тех специальных рождественских выпусков, которыми, как вишенкой на торте, украшался каждый сезон начиная со второго. Для новичков, незнакомых с предысторией, здесь скороговоркой объясняется, кто кому кем приходится и прочее содержание предыдущих серий, но, конечно, картина снята не для них». Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Серийные любимцы»

Давай разведемся! Режиссер: Анна Пармас В ролях: Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана Камынина Жанр: комедия / Россия / 92 мин. Слоган: «Перезагрузка личной жизни» В прокате: с 21 ноября Обзор “Ъ-Weekend”: «Полнометражный дебют Анны Пармас, автора одной из главных сатирических программ на телевидении 1990-х "Осторожно, модерн!" (ей мы обязаны рождением звезды Дмитрия Нагиева), соавтора сценариев фильмов Авдотьи Смирновой ("Два дня", "Кококо", "История одного назначения") и режиссера самых известных клипов группировки "Ленинград" ("В Питере — пить", "Экспонат", "Сиськи"). Фильм, снятый в жанре народной комедии, получил на "Кинотавре" призы за лучший сценарий и лучший дебют, что для фестиваля, где в конкурсе показывают в основном сложное авторское кино, стало своеобразной сенсацией». Подробнее о фильме — в интервью “Ъ-Weekend” Анны Пармас

Малыш Джо Режиссер: Джессика Хауснер В ролях: Эмили Бичем, Бен Уишоу, Керри Фокс, Кит Коннор Жанр: фантастика, драма / Австрия, Великобритания, Германия / 105 мин. Слоган: «Они вырастили счастье» В прокате: с 21 ноября Кинокритик Ксения Рождественская: «Мать-одиночка Элис слишком занята работой, поэтому на Джо, сына-подростка, ей не хватает времени. Но у Элис и Джо прекрасные отношения, они стараются быть вместе как можно чаще, иногда сын приходит к матери в лабораторию. Элис — гениальная ученая, она вывела новый цветок, запах которого вызывает прилив окситоцина и дает ощущение счастья. Цветок в честь сына она назвала "Малыш Джо". Но быстро выясняется, что у "Малыша Джо" свои представления о счастье: если человек вдохнет его пыльцу, он потеряет все человеческие эмоции». Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Кино-ГМО»

Lil Peep: Всё для всех Режиссеры: Себастьян Джонс, Рамез Силян В ролях: документальный / США / 116 мин. В прокате: с 21 ноября Обозреватель Борис Барабанов: «Авторы фильма, среди которых в качестве исполнительного продюсера значится режиссер-визионер Терренс Малик, добавили в традиционную в общем-то биографию “рано ушедшего” поп-героя неожиданный сверхсюжет. Самым большим авторитетом для героя был его дед Джон Уомак, который постоянно писал Густаву и его брату Оскару письма. Настоящие бумажные письма, которые Джон Уомак читает в фильме за кадром. "Всё для всех" начинается с обращенного к Лил Пипу послания, в котором дед называет его "мой пророк" и "мой татуированный поэт". Джон Уомак в кадре и в финале ленты, а "Всё для всех" — это, по сути, история, им рассказанная». Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Почитай младших»

Ford против Ferrari Режиссер: Джеймс Мэнголд В ролях: Мэтт Деймон, Кристиан Бейл Жанр: драма, спорт / США, Франция / 152 мин. В прокате: с 14 ноября Обзор “Ъ-Weekend”: «Фильм, основанный на реальной истории концерна "Форд", который в 1960-е решил выпустить спорткар, который смог бы обогнать "Феррари", непобедимого чемпиона гонки "24 часа Ле-Мана". Лучезарный конструктор (и бывший гонщик) Кэрролл Шелби (Мэтт Деймон) вместе с британским гонщиком Кеном Майлсом (Кристиан Бейл), демонстрирующим скверный характер, который, как и полагается, идет рука об руку с гениальными способностями, приводят "Форд" к трудной, но ожидаемой победе. Комментаторы в интернете уже окрестили фильм Мэнголда "«Форсажем» здорового человека"».

Ангелы Чарли Режиссер: Элизабет Бэнкс В ролях: Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска Жанр: боевик, приключения, комедия / США / 118 мин. Слоган: «Миру нужны новые ангелы» В прокате: с 14 ноября Обзор “Ъ-Weekend”: «Голливуд продолжает выжимать из феминистской повестки максимум, и теперь очередь дошла до перезапуска франшизы "Ангелы Чарли", основанной на американском телесериале 1970-х про трех сотрудниц детективного агентства, которые получают задания от своего босса Чарли, никогда не появляющегося в кадре. В 2000 году вышел полнометражный фильм с Дрю Бэрримор, Камерон Диас и Люси Лью. Спустя 19 лет перезапуск осуществила актриса и режиссер Элизабет Бэнкс ("Голодные игры")».

Грех Режиссер: Андрон Кончаловский В ролях: Альберто Тестоне, Якоб Диль, Франческо Гаудиелло Жанр: драма, биография / Россия, Италия / 136 мин. В прокате: с 14 ноября Кинокритик Андрей Плахов: «Картина о жизни и творчестве Микеланджело — антитеза "Андрею Рублеву", пропитанному языческой чувственностью и пронзаемому мистическими озарениями. Рублев питается соками земли, но при этом возвышен над ней и почти невесом в своей духовности. А вот герой "Греха в земной грязи просто купается. Он десакрализован, лишен нимба избранности, награжден самыми банальными, не слишком приятными чертами и пороками вплоть до того, что не моется и воняет, не слишком чистоплотен и в финансовых делах. И лишь в редкие моменты зрителям дано ощутить, что перед ними глыба, гений, великолепный монстр, которому за талант можно многое простить». Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Андрей Буонаротти»

Мидуэй Режиссер: Роланд Эммерих В ролях: Вуди Харрельсон, Патрик Уилсон, Деннис Куэйд Жанр: боевик, драма, военный / США, Китай / 138 мин. В прокате: с 14 ноября Обзор “Ъ-Weekend”: «Высокобюджетный исторический фильм Роланда Эммериха об одном из самых известных сражений США и Японии на Тихом океане: в июне 1942 года американские военные отразили атаку на атолл Мидуэй, в результате чего Япония потеряла четыре тяжелых авианосца и 248 самолетов и, по сути, проиграла войну. Много дорогих спецэффектов и патриотизма, крови и слез, а также Вуди Харрельсон, Патрик Уилсон, Деннис Куэйд».