Набиуллина похвалила финансовую и ценовую стабильность России

Россия сейчас находится «в лучшей, чем когда-либо, форме с точки зрения ценовой и финансовой стабильности», заявила председатель Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина время выступления в Госдуме.

«А правительство аккумулировало достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать программу развития. И это — база для так необходимого ускорения темпов экономического роста»,— сказала глава ЦБ (цитата по ТАСС).

Госпожа Набиуллина также отметила, что приток инвестиций в страну и их рост зависит напрямую от того, насколько российская экономика устойчива к изменению внешних условий и насколько здорова ее финансовая система. «Финансовая и ценовая стабильность — это первые, если хотите — "нулевые" условия для роста»,— добавила она.

Каким Эльвира Набиуллина видит вклад Банка России в увеличение ВВП — в материале “Ъ” «Иду на вырост».

Правительственная дискуссия о барьерах для роста экономики — в материале “Ъ” «Единственно верные ограничения».