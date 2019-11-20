Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника

Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова. Полковник был уволен за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.

«Суд в удовлетворении исковых требований Щирова отказал»,— заявили ТАСС в суде. Суд проходил в закрытом от СМИ режиме. Ранее в Мосгорсуде объясняли “Ъ” закрытый режим заседания наличием в деле документов, содержащих государственную тайну.

Напомним, полковник Андрей Щиров был непосредственным руководителем оперативников Романа Филимонова и Дмитрия Кожанова, проводивших задержание журналиста. В своем исковом заявлении в Мосгорсуд господин Щиров указал, что считает незаконным свое увольнение из органов внутренних дел. Кроме полковника иски в суд подали его также уволенные подчиненные Роман Феофанов и Максим Уметбаев.

Подробнее об исках полицейский — в материале “Ъ” «Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу».