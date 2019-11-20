Кудрин поспорил с Силуановым и Орешкиными о бюджетных расходах

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что отставанию в расходовании бюджетных средств способствовали слабое качество государственного управления и сложные бюрократические процедуры. С точкой зрения господина Кудрина не согласились первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономики Максим Орешкин. Неисполнение расходов бюджета в 2019 году оценивается в 1 трлн руб.

«Я вижу в этом слабое качество государственного управления, очень сложные процедуры для инвестиционных проектов, очень сложные бюрократические процессы, которые сегодня, по сути, заблокированы»,— сказал господин Кудрин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». По его словам, правительство не может полностью преодолеть свои административные процедуры для своевременного осуществления своих расходов.

В ответ на заявление главы Счетной палаты Антон Силуанов отметил, что важно исполнять бюджет эффективно. «Конечно, надо исполнять на 100%. Но какими средствами? Не заботиться об эффективности, я думаю, тоже неправильно. Эти деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году»,— заявил он.

По мнению Максима Орешкина, неисполнение бюджета в 1 трлн руб. связано с переходом с авансовых платежей на оплату по факту, то есть график расходования сдвинулся на несколько месяцев. «Это было важное дело, которое Минфин сделал и перестал запуливать деньги в экономику до того, как увидеть практический результат»,— сказал глава Минэкономики.

Алексей Кудрин не согласился с мнением коллег, приведя в пример практику бюджетного исполнения европейских государств. «Вы знаете, я не знаю государства, где (недорасходование.— “Ъ”) $16 млрд, заложенных в бюджете, объясняется проблемой, что мы изменили немного процессы, поэтому наши задачи и планы не будут выполнены сейчас на эту сумму»,— сказал он.

О том, как Счетная палата оценила проект бюджета, читайте в материале “Ъ”.

Подробнее о панельной дискуссии форума «Россия зовет!» — в материале “Ъ” «Росту не хватило спроса».