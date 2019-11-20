Процесс преобразования в муниципальные округа запустили в 17 районах Удмуртии

В 17 городах и районах Удмуртии запустили процесс объединения в муниципальные округа. Увинский, Камбарский, Юкаменский и Ярский районы уже вышли на этап подготовки законопроектов о преобразовании. Об этом на встрече с депутатами фракции КПРФ в госсовете рассказала замруководителя администрации главы и правительства республики – начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Вероника Лекомцева, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Напомним, что власти Удмуртии планируют объединить малые поселения в муниципальные округа. Предполагается, что за счет объединения количество муниципальных образований сократится почти вдвое. 19 ноября депутаты городской думы Можги отказались рассматривать вопрос об объединении с Можгинским районом. Вопрос сняли с обсуждения на очередной сессии по инициативе главы города Михаил Трофимов. Ранее против объединения муниципалитетов выступили депутаты пяти из 13 поселений района.