Поселения против

В Удмуртии депутаты городской думы Можги отказались рассматривать вопрос об объединении с Можгинским районом. Вопрос сняли с обсуждения на очередной сессии по инициативе главы города Михаил Трофимов. Ранее против объединения муниципалитетов выступили депутаты пяти из 13 поселений района. Такое решение объясняли опасением лишиться самостоятельности в определении бюджетной политики и снижением доступности органов власти для населения. Вопрос об объединении внесен в повестку сессии районного совета 20 ноября. Всего подобные обсуждения планировалось провести в 11 районах, с отказом от преобразования в муниципальные округа власти столкнулись впервые.

Вопрос о выражении согласия населения Можги на объединение с Можгинским районом и преобразование в муниципальный округ был снят с повестки сессии городской думы 19 ноября, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Накануне профильная комиссия после бурного обсуждения включила этот вопрос в план работы сессии. Как пояснила “Ъ-Удмуртия” председатель думы Надежда Вдовина, убрать вопрос из повестки предложил глава Можги Михаил Трофимов. От дальнейших комментариев она отказалась, переадресовав вопрос к главе города, однако связаться с господином Трофимовым не удалось, он весь день находился на совещаниях, соединить с ним в приемной не смогли.

По словам руководителя фракции КПРФ в гордуме Можги Юрия Балахонцева, причиной для снятия вопроса послужило то, что советы депутатов ряда поселений Можгинского района проголосовали против объединения с городом. Между тем, согласно требованию 131-го ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» решение об объединении не может быть принято, если два и более поселений выступили против этого. «На вчерашнем заседании комиссии было внесено предложение о снятии этого вопроса в связи с неактуальностью. Если такие решения уже приняты муниципальными образованиями, то дальнейшее рассмотрение бессмысленно. Поселения высказались против, значит преобразованию уже не быть. Так как эту инициативу по объединению выдвинули не мы, а Можгинский район, то город Можга был в полном праве снять этот вопрос»,— пояснил господин Балахонцев.

Он отметил, что против преобразований выступают из опасений, что это приведет к тому, что в вопросах финансирования существующие муниципалитеты потеряют свою самостоятельность при объединении, при этом ухудшится представительство граждан, так как будет сокращено количество депутатов. Власти в свою очередь указывают на возможности сокращения расходов на содержание госаппарата, повышение качества жизни, сохранение льгот сельского населения.

Аналогичный вопрос об объединении города и района в муниципальный округ значится и в повестке сессии районного совета депутатов Можгинского района, намеченной на 20 ноября. По словам главы района Александра Васильева, планы по снятию вопроса в городской думе с ним не обсуждались.

«Этот процесс предусматривал проведение публичных слушаний, в том числе и в сельских поселениях. При этом пять из 13 поселений (советы депутатов поселений — “Ъ”) не изъявили согласия создавать муниципальный округ именно в составе сельских поселений и городского округа»,— рассказал господин Васильев.

На обсуждение депутатов поселений в Можгинском районе выносили вопрос именно об объединении с городом, против чего выступили депутаты. Отдельно тема объединения поселений внутри района в муниципальный округ не обсуждалась, пояснил господин Васильев. Он добавил, что проведет по этому поводу консультации с депутатами поселений и администрацией главы и правительства Удмуртии.

С подобной проблемой при решении о преобразовании муниципалитетов в Удмуртии власти столкнулись впервые. Ранее сообщалось, что в республике пройдут общественные слушания по возможному преобразованию в муниципальные округа 11 районов. Так, 20 ноября они состоятся в поселениях Селтинского и Камбарского районов, 29 ноября — в Глазовском районе. В конце октября по результатам обсуждений было принято решение о преобразовании Ярского района в муниципальных округ. Предполагалось, что за счет создания муниципальных округов общее количество муниципальных единиц сократится почти вдвое — с 333 до 180.

Михаил Красильников