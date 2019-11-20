Audi показала серийный электромобиль e-tron Sportback

Audi e-tron Sportback 55 quattro. Фото: Audi

Audi e-tron Sportback 55 quattro. Фото: Audi

Audi e-tron Sportback 55 quattro. Фото: Audi

Купе-кроссовер получил новый кузов с улучшенной аэродинамикой, который позволил на 10 км увеличить запас хода на одном заряде батарей. Также уменьшился объем багажника и стало чуть меньше места в салоне над головой задних пассажиров.

Технически e-tron Sportaback не отличается от исходного e-tron. Исполнение 50 quattro оснащается 313-сильной силовой установкой из двух двигателей и батареей на 71 кВт/ч с запасом хода до 350 км. Версия 55 quattro имеет 360-сильные электромоторы, способные кратковременно выдавать до 408 л.с. Батарея на 95 кВт/ч обеспечивает автономность до 450 км.

Напомним, премьера Audi e-tron состоялась осенью 2018 года. Кроссовер стал первым серийным электромобилем марки.