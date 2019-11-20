Сотрудники нижегородского УФАС скрывали сведения о своих доходах и имуществе

Прокуратура Нижегородской области выявила нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками и руководителем регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в 2016-2017 годах. Напомним, в это время ведомство возглавлял Михаил Теодорович.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, сотрудники и руководитель УФАС предоставляли неполные сведение об имуществе и доходах семьи. Например, начальник одного из отделов скрыл полученный супругом доход в 300 тыс. руб. в виде процентов по договору предоставления займа. Сумма самого займа при этом составила 7 млн руб., что превышает официальный совокупных доход семьи за три предыдущих года.

Кадровое подразделение и комиссия по соблюдению требований к служебному поведению УФАС при этом долгое время отставляли без рассмотрения заявления сотрудников о невозможности предоставления ими справок о доходах. Протоколы заседаний соответствующей комиссий были сфальсифицированы для создания видимости работы.

О выявленных нарушениях Генпрокуратура РФ уведомила руководителя УФАС Ленара Шафигуллина. К дисциплинарной ответственности привлечены десять сотрудников ведомства, включая его главу.

Анастасия Еремина