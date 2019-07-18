Руководителем УФАС по Нижегородской области назначен Ленар Шафигуллин

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС РФ) Игорь Артемьев подписал приказ о назначении Ленара Шафигуллина руководителем управления УФАС по Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Господин Шафигуллин родился в 1984 году. С 2006 года он работал в УФАС по Татарстану. В 2012 году перешел с должности заместителя руководителя республиканского ведомства на работу в федеральную ФАС в качестве директора учебно-методического центра. Ленар Шафигуллин имеет чин советника государственной гражданской службы первого класса. Награжден медалью «За отличие в службе» третьей степени.

Напомним, прежний глава нижегородского УФАС Михаил Теодорович проработал в ведомстве с 2007 года. В конце мая 2019 года он покинул должность и перешел на работу в центральный аппарат антимонопольной службы в качестве помощника руководителя ФАС России.

Анастасия Еремина