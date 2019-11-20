Назначен врио начальника ГУ ФСИН по Ростовской области

Временно исполняющим обязанности главы ГУ ФСИН России по Ростовской назначили первого заместителя начальника Константина Сенокосова, сообщается на сайте управления.

Напомним, начальника ГУ ФСИН Муслима Даххаева задержали 13 ноября. Поводом стали подозрения в коррупционных преступлениях и в разглашении государственной тайны. После задержания его отвезли на допрос в управление ФСБ России по Ростовской области.

В тот же день Ленинский районный суд избрал господину Даххаеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 дней. Так, он останется под стражей до 12 января 2020 года.

Муслим Даххаев был назначен и. о. начальника ГУ ФСИН по Ростовской области летом 2017 года , а в июле прошлого года утвержден в этой должности. Серьезных претензий по службе к нему не возникало. Следует отметить, что предшественник генерала Даххаева на посту начальника ГУ ФСИН Сергей Смирнов и его заместитель в 2017 году были арестованы по обвинению в получении взяток. В 2018 году генерал-лейтенант Смирнов скончался в больнице после попытки покончить с собой.

Дарья Голякова