Льготные условия кредитования сохранят для заемщиков банка-банкрота «Ассоциация»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) рассмотрело обращение депутатов нижегородского законодательного собрания о защите интересов заемщиков банка «Ассоциация» (лишен лицензии и признан банкротом). Принято решение о сохранении льготных процентных ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса до дня прекращения деятельности банка.

Как сообщает пресс-служба парламента, всего «Ассоциация» выдала 127 кредитов нижегородским предпринимателям по льготным ставкам 6,5% и 8,5% в рамках программы Минэкономразвития РФ. Остаток ссудной задолженности по ним превышает 2,6 млрд руб. Чтобы сохранить условия кредитования, компаниям необходимо направить соответствующее обращение в банк.

Напомним, в июле Банк России отозвал лицензию «Ассоциации» из-за «отсутствия отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке», на сумму 3,8 млрд руб. В сентябре банк признали банкротом, а нижегородское следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством «Ассоциации».

Анастасия Еремина