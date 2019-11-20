Через месяц после просьбы о встрече с Бастрыкиным СКР посоветовал адвокатам Голунова записаться по телефону

Больше месяца Следственный комитет России (СКР) рассматривал просьбу адвоката журналиста Ивана Голунова Сергея Бадамшина о личной встрече с главой ведомства Александром Бастрыкиным. Как сообщил адвокат изданию «МБХ медиа», в ответе на электронное заявление в СКР заявили, что запись на прием осуществляется только по телефону. Сейчас СКР проводит доследственную проверку оперативников, задерживавших журналиста по подозрению в сбыте наркотиков.

«Да, они долго думали, что ответить на мое обращение, которое я отправлял в электронную приемную. И, скажем так, данный ответ не соответствует действительности, потому что через электронную приемную люди и записываются»,— прокомментировал ответ ведомства господин Бадамшин.

По словам адвоката, после получения ответа от СКР он попытался записаться на личную встречу с господином Бастрыкиным по телефону. «Я подал очередное обращение. Они сказали, что если ваша кандидатура будет одобрена, то состоится прием, если нет — то не состоится»,— сказал Сергей Бадамшин.

Напомним, журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года по подозрению в сбыте и хранении наркотиков. Фотографии, якобы подтверждающие нарколабораторию, установленную в квартире журналиста, оказались подложными. Дело вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня уголовное преследование господина Голунова было прекращено, в отставку были отправлены два генерала, подчиненные которых задержали журналиста.

В октябре защита Ивана Голунова обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие следователей и просьбой передать дело ФСБ. Генпрокуратура пока не ответила на запрос. В ноябре следствие засекретило материалы дела о подбрасывании журналисту наркотиков.

О засекречивании материалов — в публикации “Ъ” «В деле Ивана Голунова нашлась гостайна».